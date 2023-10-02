Про втрату в українській музичній індустрії повідомив колишній президент Віктор Ющенко. Народному артистові Андрію Вересу було 68 років. Наразі причина смерті невідома.

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Помер Андрій Верес

Віктор Ющенко назвав Андрія Вереса своїм другом та "душею української пісні". Він розповів, як понад 40 років музикант засновував та розривав творчі колективи. Він був співзасновником ансамблю "Калина", художнім керівником чоловічого гурту "Козацькі забави". Пізніше Верес займався хором "Перлина Петропавлівки" та був очільником Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня".

Все своє життя Андрій був щиро відданий одній ідеї – розкриттю потенціалу української музики, української пісні. Він невтомно засновував і виводив на високий професійний рівень ансамблі й гурти, вірив у виконавців, вирощуючи у них любов до співу і любов до сцени, – розповів Віктор Ющенко.

Разом з гуртами Андрій Верес гастролював десятками країн світу: від Польщі та Великої Британії до Перу та Південної Кореї. У різних куточках планети він підвищував цікавість до української культури.

"В останні роки він багато допомагав Збройним силам, підтримував патріотичний дух на фронті, серцем вірив у перемогу, якої, на жаль, не судилося побачити. Андрію, ти так багато зробив для України впродовж всього свого життя. Твоїм артистам, твоїм козакам, всій українській культурі, усій нашій родині, яка так тебе цінувала, дуже тебе не вистачатиме", – додав експрезидент.

Віктор Ющенко висловив співчуття сім'ї Андрія Вереса. У нього залишилась дружина Галина та син Максим.



Андрій Верес та Віктор Ющенко / Фото з фейсбуку

Сьогодні з артистом попрощалися

Прощання з народним артистом України Андрієм Вересом відбулося сьогодні, 2 жовтня о 12:00. Про це повідомив ансамбль "Калина", який завдячує музикантові величезну кількість пісень та численні гастролі.