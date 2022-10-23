"Я расскажу про страну, что сдуру вляпалась в войну": Макаревич зганьбив Росію в новій пісні

Ще у вересні лідера гурту "Машина времени" Андрія Макаревича визнали іноагентом у Росії. Він і досі "дякує" Батьківщині за цей статус, тож записав пісню про країну, яка "сдуру вляпалась в войну".

Свій саркастичний трек Андрій Макаревич опублікував у фейсбуці, знявши відео під гітару. У ньому жодного разу не прозвучало "Росія", але очевидно, що співав він саме про Батьківщину-агресорку.

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Андрій Макаревич зганьбив Росію в новій пісні

Лідер "Машины времени" згадав і про пропаганду, яку назвав "шнягою", і про тотальну цензуру, і про "сатану" патріарха Кирила, і про матерів, які женуть своїх синів вмирати в Україні.

Від фіз.іноагента,

– лаконічно підписав Андрій Макаревич.

Текст пісні Андрія Макаревича

Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".

Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,

и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,

иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".

А я скажу вам: "Знаете, езжайте – побывайте".

Як відреагувала мережа

Усього за добу відео з правдивим треком Макаревича набрало 17 тисяч лайків і 18 тисяч репостів. Його коментують навіть росіяни:

"Блискуче! І дуже сумно";

"Дякую, Андрію! Дуже сумно, але такі правильні твої слова";

"Просто, відкрито та зрозуміло";

"Все дуже логічно – додати нічого, все сказано в пісні";

"Побували. Не радісно".