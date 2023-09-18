Андрій Макаревич поставив на місце російського журналіста і нагадав, хто винен у війні

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич дав інтерв'ю російському журналісту. Хоч інтерв'юер намагався просувати пропагандистські тези, артист на це не повівся й різко йому заперечував.

Андрій Макаревич поспілкувався з російським журналістом, який бажає перемоги своєї країни-терориста й просуває ці наративи у своїх відео. Реакція лідера гурту "Машини времени" на його тези змусила інтерв'юера понервувати.

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Андрій Макаревич пояснив, хто винен у війні

Пропутінський журналіст ставив під сумнів справедливість виборів в Україні, а згодом заговорив про санкції, накладені на Росію. Він пожалівся, що росіяни не мають ліків через вторгнення. Макаревич натомість пояснив, що стало причиною цьому.

Це одна країна віроломно напала на іншу і за це отримала по голові. Ось і все. Тільки отримали мешканці, які удавали що все добре: "У нас розумний цар, він вирішує". От він і довирішувався. А тепер вони сидять без ліків. І кажуть: "Як же ж так?" А ось так! Зрозуміло пояснюю, ні?

– різко відповів Макаревич.

Інтерв'юер так і не збагнув думку, тому співак пояснив ще раз, чому росіяни не мають ліків та як вони відповідають за того, кого обирали на пост лідера країни.

"Тому, що їхній президент прийняв рішення. Вони відповідають за свого президента. Вони ж його ніби обирали, правда? У нього величезний рейтинг, його дуже люблять росіяни. Ну, віддувайтеся, друзі", – сказав артист.

Макаревич про наслідки вторгнення і "примирення"

Андрій Макаревич погодився з думкою журналіста про те, що через російське вторгнення страждають і росіяни за кордоном. Та він нагадав про справжні жертви.

А декілька сотень тисяч було вбито через цю забаганку і це триває щодня. Все добре? Ще раз. Хто на кого напав. Україна на нас, чи Росія на Україну? От хто напав, той неправий. І досить п*здіти на цю тему. Це очевидно,

– сказав виконавець.

Інтерв'юер також цинічно засумнівався, чи настане завершення війни, якщо Росія поверне території, які незаконно захопила. На його думку, це недостатній "крок до примирення".

"Це умова, а не крок назустріч примиренню. У тебе відібрали пів квартири, а потім прийшли й сказали: "Нумо дружити, бо гірше буде". Це крок назустріч примиренню? А ти скажеш: "Ні, почекай, ти мені поверни, будь ласка, що ти забрав, а там подивимося, будемо ми з тобою дружити, чи краще від тебе триматися далі". Хіба не так?"" – вважає Андрій Макаревич.

, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич виїхав з Росії та живе в Ізраїлі, вважається "іноагентом" у країні-терористці. Він підтримує Україну з часів Революції Гідності, засуджував окупацію Криму та повномасштабне вторгнення.