"Дякую, Львів": Андрій Макаревич погуляв давніми вулицями міста

Російський опозиційний музикант Андрій Макаревич гастролює Західною Україною зі своїми концертами. Його останньою точкою у гастрольному графіку став Львів. Там він провів час з фанатами і дружиною Ейнат Кляйн.
Концерт Андрія Макаревича відбувся 11 травня просто неба. Чоловік зіграв свої найкращі хіти разом із джазовим колективом Yo5. На захід улюбленого виконавця прийшли сотні львів'ян.
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Андрій Макаревич з концертом у Львові 11 травня / Фото з інстаграм-сторіз @bigshow.ua
На концерт Макаревича прийшли сотні львів'ян / Фото з інстаграм-сторіз @bigshow.ua
"Дякую, Львів", – лаконічно підписав фото Андрій Макаревич, на якому зображений вхід у проїзд Крива Липа.
Де ще виступав в Україні Макаревич?
Раніше фронтмен російського гурту "Машина времени" побував з концертами у Тернополі, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Рівному. У нього також заплановані виступи у Черкасах (14 травня), Полтава (15 травня), Дніпро (17 травня).
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