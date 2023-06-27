Письменник Андрій Любка вдруге став батьком: хто в нього народився та як назвали

Український письменник Андрій Любка вдруге став батьком. Його дружина Юлія напередодні народила доньку.

Дівчинку назвали Ярина. Нагадаємо, що Любка має ще одну доньку – Уляну, яка народилася в червня 2020 року.

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Письменник повідомив радісну новину 26 червня, опублікувавши фото всієї сім'ї. На світлині він тримає на руках 3-річну Уляну, а його дружина Юлія – новонароджену Ярину.



Андрій Любка вдруге став татом / Фото з його фейсбук-сторінки

У цей світ прийшла ще одна маленька українка – наша донечка Ярина. Вона прийшла у страшний час, але ми віримо, що її майбутнє буде світлим і сповненим щастя,

– написав зірковий татусь.

В Інстаграм-сторіс письменник показав, як зі старшою донькою чекав кохану з пологового. Для зустрічі Юлії Андрій приніс квіти.



Андрій Любка чекає дружину з пологового / Фото з його інстаграм-сторіс

Андрій зазначив, що вагітність була складною. "Яринка ще до народження показала свою силу й характер", – написав він. Тож, письменник подякував лікарям за роботу.

За його словами, народитися під час війни – це наче співати гімн життю. "Ми щиро віримо, що її рік народження буде роком української перемоги", – додав Любка.

Митець також подякував ЗСУ за можливість українців народжувати у себе вдома, на батьківщині.

Нагадаємо, що Андрій Любка в серпні 2017 року одружився з українською перекладачкою Юлією Пелепчук. У червні 2020 року в пари народилася донька Уляна.

До слова, 18 червня Максим Чмерковський та Пета Маргатройд вдруге стали батьками. Днями танцівник показав сина світові та повідомив, як назвали малюка.