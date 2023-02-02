"Ти ще відкриєш очі": як друзі Андрія Кузьменка згадують легенду у день його роковин

З дня трагічної загибелі Андрія Кузьменка минуло 8 років. Чоловік потрапив в автокатастрофу 2 лютого 2015 року, що стало шокуючою звісткою для мільйонів українців в час війни Росії з Україною. Як сьогодні згадують про свого вірного друга та кумира артисти – читайте нижче.

З 2000-х років, коли Андрій Кузьменко почав свою кар'єру на телебаченні та сцені, він познайомився із десятками впливових на той час виконавців. Деякі з них назавжди стали його товаришами – Наталія Могилевська, Руслана Лижичко, Дзідзьо, Ігор Кондратюк, Ірина Білик, Олександр Пономарьов та інші. Усі вони важко пережили втрату легендарного фронтмена гурту "Скрябін" і досі переспівують його хіти у своїх каверах.

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Справу свого батька певним чином продовжила його єдина донька Барбара Кузьменко, яка продовжила діяльність благодійного фонду Андрія та посилила його у час повномасштабної війни Росії з Україною. Як про Кузьму згадують у соцмережах – дізнавайтесь нижче.

Наталія Могилевська

"8 років без тебе, друже...".

Руслана Лижичко

"Рідний братику! Як же тебе не вистачає… Твого голосу… Твого слова… Твоєї усмішки… Твого погляду… Ти назавжди у моєму серці… Ти ще відкриєш очі".

Гурт "Скрябін"

"Сьогодні не хочеться постити твої сумні фото, за останній рік в нас тільки й приводи, для суму і болю. Війна забрала багатьох і багато, але в нашому серці завжди буде місце для тебе, чувак. І хоча сьогодні твоя музика зачіпає особливо трепетно, нехай звучить голосніше".

Ірина Білик

"Мій друже! Не вистачає тебе, твого голосу, серця, душі і правди!"

Гурт "Антитіла"

"Сьогодні ми точно знаємо, хто і в чому є винен на нашій землі. Пам‘ятаємо і співаємо твої пісні. Пісні, які мають глибину і зміст, які актуальні будуть і через 50 років, які не пластмасові, а живі. Справжні. Важко оцінити глибину та величину справжнього українського артиста, який, на жаль, пішов від нас так рано. Кузьма, несемо твою творчість крізь роки!"

ROXOLANA

"8 років без геніального Кузьми".

Наталка Карпа

"Та таке відчуття, що ти поруч зі мною

Що то було кіно… і нема, того болю

Я на фото читаю, по твоїх очах, –

Привіт, Чувак!"