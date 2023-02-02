С 2000-х годов, когда Андрей Кузьменко начал свою карьеру на телевидении и сцене, познакомился с десятками влиятельных на то время исполнителей. Некоторые из них навсегда стали его товарищами – Наталья Могилевская, Руслана Лыжичко, Дидзе, Игорь Кондратюк, Ирина Билык, Александр Пономарев и другие. Все они тяжело пережили потерю легендарного фронтмена группы "Скрябин" и до сих пор перепевают его хиты в своих каверах.

Важно "Нужно сопротивляться": цитаты Андрея Кузьменко, которые до сих пор мотивируют

Дело своего отца определенным образом продлила его единственная дочь Барбара Кузьменко, которая продлила деятельность благотворительного фонда Андрея и усилила его во время полномасштабной войны России с Украиной. Как о Кузьме упоминают в соцсетях – узнайте ниже.

Наталья Могилевская

"8 лет без тебя, друг...".

Руслана Лыжичко

"Родной братец! Как же тебя не хватает... Твоего голоса... Твоего слова... Твоей улыбки... Твоей точки зрения... Ты навсегда в моем сердце... Ты еще откроешь глаза".

Группа "Скрябин"

"Сегодня не хочется постить твои грустные фото, за последний год у нас только и поводы, для грусти и боли. Война забрала многих и много, но в нашем сердце всегда будет место для тебя, чувак. И хотя сегодня твоя музыка затрагивает особенно трепетно, пусть звучит громче".

Ирина Билык

"Мой друг! Не хватает тебя, твоего голоса, сердца, души и правды!"

Группа "Антитила"

"Сегодня мы точно знаем, кто и в чем виноват на нашей земле. Помним и поем твои песни. Песни, которые имеют глубину и содержание, которые актуальны будут и через 50 лет, не пластмассовые, а живые. Трудно. Трудно оценить глубину и величину настоящего украинского артиста, который, к сожалению, ушел от нас так рано. Кузьма, несем твое творчество через годы!"

ROXOLANA

"8 лет без гениального Кузьмы".

Наталья Карпа

"Та таке відчуття, що ти поруч зі мною

Що то було кіно… і нема, того болю

Я на фото читаю, по твоїх очах, –

Привіт, Чувак!"