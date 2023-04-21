Просив, щоб її не було, – Хливнюк згадав роботу з Марченко та "космічний" гонорар за Х-Фактор

Андрій Хливнюк брав участь у 6 сезоні вокального шоу "Х-Фактор", де на той час були ще й Оксана Марченко та Сергій Сосєдов. Він пригадав, як просив канал не працювати з дружиною Медведчука.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк був суддею у проєкті "Х-Фактор-6" у 2015 році, коли шоу все ще вела Оксана Марченко, а одне із суддівських крісел займав нинішній путініст Сергій Сосєдов.

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Андрій Хливнюк про роботу з Марченко

Музикант розповів, що вже тоді не хотів мати щось спільне з дружиною Віктора Медведчука. Він просив голову телеканалу змінити ведучу, але тодішні аргументи та пристойний гонорар його переконали.

Я намагався вже тоді не спілкуватися. Ми поговорили одну хвилину чи дві за весь цей час, тому що ніяково. Всі прекрасно розуміли, про що йде мова. У мене була розмова з головою телеканалу. Коли він мене винаймав, я просив, щоб її (Марченко, – 24 Канал) не було.

"Ця розмова закінчилась тим, що на той час, що "жінка за чоловіка не відповідає", і "ми не можемо". Навіть маючи чітку і зрозумілу позицію телеканалу, що "єдина Україна" і "Крим це Україна" і що це війна, а не громадянський конфлікт. Були якісь аргументи, які схилили на той час мене на бік. Крім безумовно грошей, бо вони заплатили мені космічну суму за участь в "Х-Факторі". Тоді заробив, здається, 100 тисяч доларів, це було дуже круто для мене".

Як Ніно Катамадзе провчила Сосєдова

, що про Оксану Марченко згадував Андрій Бєдняков , який став її співведучим у 2016 році. Він став для жінки "кісткою в горлі", адже дружина Медведчука навіть не приховувала неприязнь до молодого та нового ведучого, який помітно "посунув" її з місця.

Андрій Хливнюк пригадав кумедну історію, як Сергій Сосєдов, який підтримує війну та геноцид, заговорив про любов до СРСР. Тоді його провчила грузинська зірка Ніно Катамадзе й нагадала про те, що з його нетрадиційною орієнтацією він би не був на свободі.

"Сосєдов і Марченко – це було боляче, звісно. Єдине, що я згадую з теплом і добротою, те, як Ніно Катамадзе якось спілкувалась з ним, це було дуже смішно. Якось на цих кріслах була розмова у перерві між зйомками. Щось цей персонаж почав навалювати про те, що в Союзі було класно. Ми терпіли-терпіли, мовчали-мовчали, потім терпець урвався".

І Ніно розказала швидко за те, що вона не хотіла б носити капронові колготи одні на всіх. За ковбасу намагатися стояти в черзі по 2 доби. "А ты б, дорогой, вообще сидел бы". Бо тоді це була стаття. Це було жорстко,

– пригадав Хливнюк з усмішкою.

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