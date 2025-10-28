Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music. Хливнюк став гостем шоу "Критиканти", де разом з музичним оглядачем Максом Нагорняком оцінив пісні українських артистів.
Андрій Хливнюк і Макс Нагорняк послухали пісню Макса Барських "Все ОК", яка увійшла у мініальбом "Місто дощів".
Ну, це Макс Барських. Стадіони, мікрофони. Що я скажу? Він лишився собою. Зроблено дорого, все нормально. Я таку музику не люблю. Просто не люблю саме таку музику. Це могли бути дівчинка, хлопчик, інакший виконавець, виконавиця. Просто це не моє,
– зазначив лідер гурту БУМБОКС.
Музикант поставив треку Барських оцінку 3, а Нагорняк – 2,5.
Накинулись на Макса Барських. Йому пофіг, сподіваюсь,
– сказав Хливнюк.
Фрагмент відео, де Андрій Хливнюк висловився про пісню "Все ОК", опублікували у тіктоці Bezodnya Music. У коментарях Макс Барських відповів колезі й Максу Нагорняку.
Сидять дві естетки,
– написав співак.
Барських відповів Хливнюку і Нагорняку / Скриншот з тіктоку
Кого зі світових попмузикантів виділив Андрій Хливнюк?
Андрій Хливнюк вважає, що найякісніша попмузика у Стіві Вандера.
"Хоч він і закриває завжди джазові фестивалі своїми шоу. Це тоді, коли все сходиться в один: віртуозний виконавець, композитор і його бенд", – сказав музикант.
Лідер гурту БУМБОКС також виділів сучасну виконавицю Біллі Айліш: "Це настільки крутий продакшн, який їде на манері й важливості того, що вона доносить. Ти такий: "Ніфіга собі, ця дівчинка у свої роки так глибоко відчуває". Там є і самоіронія, і страждання, і соціальна складова".