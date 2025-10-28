Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music. Хливнюк став гостем шоу "Критиканти", де разом з музичним оглядачем Максом Нагорняком оцінив пісні українських артистів.

Андрій Хливнюк і Макс Нагорняк послухали пісню Макса Барських "Все ОК", яка увійшла у мініальбом "Місто дощів".

Ну, це Макс Барських. Стадіони, мікрофони. Що я скажу? Він лишився собою. Зроблено дорого, все нормально. Я таку музику не люблю. Просто не люблю саме таку музику. Це могли бути дівчинка, хлопчик, інакший виконавець, виконавиця. Просто це не моє,

– зазначив лідер гурту БУМБОКС.

Музикант поставив треку Барських оцінку 3, а Нагорняк – 2,5.

Накинулись на Макса Барських. Йому пофіг, сподіваюсь,

– сказав Хливнюк.

Фрагмент відео, де Андрій Хливнюк висловився про пісню "Все ОК", опублікували у тіктоці Bezodnya Music. У коментарях Макс Барських відповів колезі й Максу Нагорняку.

Сидять дві естетки,

– написав співак.

Барських відповів Хливнюку і Нагорняку / Скриншот з тіктоку

