В обіймах чоловіка-військового: Наталка Денисенко поділилася рідкісними фото з коханим

Українська акторка виставила рідкісні фото зі своїм чоловіком Андрієм Фединчиком, який зараз воює у лавах ЗСУ. Чоловік вступив до війська ще на початку широкомасштабної війни.

Днями знаменитість поширила світлини, де обіймає чоловіка. Фани у коментарях під світлиною зауважили, що пара має дуже гарний вигляд разом.

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Наталка Денисенко показалася з чоловіком-військовим

На фото акторка з чоловіком усміхнені позували на тлі рослини. Наталка одягнула білу кофту. Своєю чергою Андрій був одягнений в футболку кольору хакі, кепку та чорні окуляри.

Світлину знаменитість опублікувала до Дня захисників і захисниць України.

Безмежна вдячність усім, хто наближає наше життя під мирним небом. Особливі вітання у мене сьогодні будуть моєму головному захисникові. Так не хочеться знову тебе відпускати далеко, але я розумію, що це не тільки для мене. Пишаюся тобою і люблю тебе! Хочу, щоб скоріше настала наша перемога і ми вітали наших хлопців і дівчат з іншим настроєм,

– зазначила актриса.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією шанувальники висловили вдячність Андрію за захист та зазначили, що зіркове подружжя виглядає фантастично.

"Які ж ви гарні";

"Пишаємось. Дуже поважаємо";

"Ви дуже гарні, щастя вашій родині";

"Красиві";

"Щастя вам і вашому синочку";

"Ви прекрасні. Дякую за захист. Нехай ваш коханий повертається цілим і неушкодженим".

Андрій Фединчик в ЗСУ: що відомо

Актор, який відомий своєю участю в серіалі "Папанькі", ще з перших днів повномасштабного вторгнення вступ до лав ЗСУ. Його дружина Наталка Денисенко повідомила, що чоловік дуже змінився: "Іноді думаю, що після завершення війни мені потрібно буде заново знайомитися". Акторка переконана, що після війни всіх дружин військових чекає випробування.

Водночас Денисенко зауважила, що їй дуже пощастило, оскільки чоловік постійно на зв'язку. Крім того, вони доволі часто бачаться: "Він кілька місяців був у відрядженні у 2022 році, потім служив у Києві, потім ще близько п'яти місяців був у відрядженні. І знову повернувся. Я його бачила нещодавно, коли був на навчаннях".

Наталки поділилася, що фліртує з коханим та надсилає йому інтимні фото: "Коли чоловік у відрядженні, він навіть просить мене, щоб я присилала гарні фотки. Питає: "Ну що ти, коли зі своїм фотографом підеш знімати щось красиве?". Акторка переконана, що такі світлини дуже важливі для нього.