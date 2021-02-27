Молюся і починаю тужитися, – Андрій Джеджула розповів про партнерські пологи

У четвер, 25 лютого, шоумен Андрій Джеджула вдруге став батьком – дружина Юлія Леус народила йому доньку Аделіну. Зірковий татко був присутній на пологах та зізнався, що тужився разом з коханою і не зміг стримати сліз, коли крихітка з'явилась на світ.

Одразу після народження донечки Андрій Джеджула показав перше фото з нею і розповів, що під час партнерських пологів відчув на собі все – від першої перейми дружини до першого подиху Аделіни. Тепер зірковий татусь наважився поділитися деталями.

Варто знати Шоумен Андрій Джеджула вдруге став батьком: фото

Андрій Джеджула про партнерські пологи

Перейми в дружини шоумена Юлії Леус почалися після опівночі. До приїзду швидкої жінка встигла помити голову та зібратися, попри те, що води вже відійшли. Лише за дві години вони дісталися пологового будинку, де на майбутню матусю чекали аналізи та анестезія. Чоловік був поряд з коханою як під час переймів, так і під час пологів.

"Сиджу, чекаю, тримаю за руку, коли боляче, молюся і прошу Боженьку розділити моменти різких спазмів. Тужимося так, що я мимоволі починаю за компанію, тримаючи дружину за руку, тужитися разом з нею, та так, що наливаються кров'ю вени", – пригадав Андрій Джеджула.

Дівчинка з'явилась на світ о 6:48, "заплутавшись на виході пуповиною". Батько розповів, коли побачив крихітну донечку з фіолетовим відтінком шкіри, не зміг стримати сліз. Перші дві години життя Аделіни батьки не випускали її з рук.

Пускаю скупу чоловічу калюжу очима, та чого вже там, кілька секунд приховую рев білуги! Потім реве малятко, великим батьковим ротом, я заспокоююся! Моя копія! Дві години знайомства з доцею, мамині груди, татова колискова, палата, лікарі,

– розповів ведучий.

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Андрій Джеджула поділився, що намагався спати, однак через адреналін не міг заснути до вечора. Він майже до півночі чергував зі своєї "кімнати відпочинку" в приватному пологовому будинку. Шоумен публічно подякував близьким, друзям, колегам, знайомим та абсолютно незнайомим людям за всі теплі слова та побажання.