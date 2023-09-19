Ведучий Андрій Доманський втік з України: де він перебуває і що говорив про війну

Відомий телеведучий Андрій Доманський, який раніше просував російські наративи, після повномасштабного вторгнення видалився з соцмереж та втік з України. Тепер стало відомо, куди він переїхав.

Цікаво, але Доманський оселився не в Росії. Слава Дьомін з'ясував, що відомий ведучий переховується в Європі.

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Де перебуває Андрій Доманський

За словами Дьоміна, Доманський виїхав з України цілком законно. Спільні знайомі повідомили, що проросійський ведучий зробив це на підставі багатодітності.

Доманський виховує щонайменше 5 дітей, трьом з яких ще не виповнилося 18 років. Нагадаємо, що другою цивільною дружиною ведучого була журналістка Лідія Таран, вона має від нього доньку.

Виявляється, скандальний ведучий переїхав до однієї з країн Балтії – Естонії, Латвії чи Литви.

Дьомін навіть пропонував Доманською записати інтерв'ю. Той прочитав повідомлення, але так і не відповів українському ведучому.

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Що відомо про скандального ведучого

Доманський родом з Одеси. Він розпочинав свою кар'єру на місцевому радіо, а популярність здобув завдяки проєктам "Підйом", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція", "Фабрика зірок".

Але вже у 2018 році він потрапив у гучний скандал через проросійський концерт на шоу до 9 травня. Доманський там був ведучим та просував наративи країни-агресора. Зокрема, шоумен відзначився висловлюваннями про "українських фашистів".

У 2021 році ведучий збирався їхати до Білорусі, щоб вести там улюблений фестиваль Лукашенка "Слов'янський базар", але після критики відмовився від запрошення.



Андрій Доманський на скандальному шоу / Фото з соцмереж

Що Доманський говорив на початку війну

Після повномасштабного вторгнення Доманський раптово став патріотом. Він записав звернення українською мовою, де похвалив волонтерів. Андрій навіть вимовляв слова "полуниця" та "паляниця", щоб довести, що він українець.

Проте не всі повірили у щирість ведучого. У коментарях зірки почали писати, що не забули проросійських висловів Доманського. Схоже, що критика йому не сподобалася, тому він видалив усі профілі в соцмережах.

Ведучий виїхав з України. Однак на ютуб-каналі "Готуємо разом" досі регулярно виходять російською мовою випуски з Андрієм Доманським.