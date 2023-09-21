Андрія Данилка засудили через обійми з "хорошим русскім": що відповів артист

Вєрка Сердючка зі своєю командою вирушила в тур по США. Зокрема, днями артисти виступили в Каліфорнії. Серед гостей концерту був російський шоумен Рустам Солнцев. За лаштунками він зустрівся з Андрієм Данилком, де чоловіки обійнялися й розмовляли.

Обійми Данилка з "харошим русскім" засудив блогер Олексій Голобуцький. Крім того, він згадав й про інші "зашквари" Данилка. На його критику вже відреагували в команді знаменитості.

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Олексій Голобуцький розкритикував Данилка

Блогер опублікував допис у якому звернув увагу на те, що артист обіймався з зіркою "Дому 2" Рустамом Солнцевим, який "заробив собі популярність на скандалах, бійках і обливаннях помиями усіх, з ким працював".

Фу, Данилко, для чого тобі це? А нам це за що? У США більше не має з ким зустрічатися для запису відосіків? В Америці ж є адекватні українські медіа і адекватні українські блогери. Чому не зустрічатися з ними?,

– зауважив Олексій.

Крім того, Голобуцький згадав про те, як на концерті в Іспанії Вєрка Сердючка разом з мамою радо обіймалися та цілувалися зі ще одним "хорошим русскім" Олексієм Паніним.

Це вже не перший подібний зашквар Данилка-Сердючки. В Україні він старанно вибудовує собі патріотичний імідж, а за кордоном його так і тягне до "хороших русскіх". У лютому на концерті в Іспанії Данилко потяг на сцену російського алкоголіка і психічно хворого актора Паніна, щоб теж привселюдно обійматися і цілуватися з ним,

– написав блогер.

Відповідь Андрія Данилка

У команді артиста зазначили, що Рустам Солнцев виступає проти війни та засуджує криваву політику Путіна. Крім того, менеджер Данилка розповів, що Рустам вже давно знайомий з Андрієм і після концерту "Путін, щоб ти здох" прийшов у гримерку, щоб подякувати артисту.

"Про який скандал тут може йтися? Особливо з огляду на антивоєнну й антипутінську позицію Солнцева. Та й хто з прихильників російської агресії прийде на концерт під ліричною назвою "Путін, щоб ти здох"? Просто комусь треба влаштовувати скандали, щоб не випадати з медіапростору. А ми будемо продовжувати робити свою справу", – зазначили в команді Андрія Данилка.