Объятия Данилко с "хорошим русским" осудил блогер Алексей Голобуцкий. Кроме того, он упомянул и о других "зашкварах" Данилко. На его критику уже отреагировали в команде знаменитости.

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Алексей Голобуцкий раскритиковал Данилко

Блогер опубликовал пост, в котором обратил внимание на то, что артист обнимался со звездой "Дома 2" Рустамом Солнцевым, который "заработал себе популярность на скандалах, драках и обливаниях помоями всех, с кем работал".

Фу, Данилко, зачем тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видосиков? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блоггеры. Почему не встречаться с ними?

– отметил Алексей.

Кроме того, Голобуцкий вспомнил о том, как на концерте в Испании Верка Сердючка вместе с мамой радостно обнимались и целовались с еще одним "хорошим русским" Алексеем Паниным.

Это уже не первый подобный зашквар Данилко-Сердючки. В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим русским". В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену русского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним,

– написал блоггер.

Ответ Андрея Данилко

В команде артиста отметили, что Рустам Солнцев выступает против войны и осуждает кровавую политику Путина. Кроме того, менеджер Данилко рассказал, что Рустам уже давно знаком с артистом и после концерта "Путин, чтобы ты сдох" пришел в гримерную, чтобы поблагодарить Андрея.

"О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из поклонников российской агрессии придет на концерт под лирическим названием "Путин, чтобы ты сдох"? Просто кому-то надо устраивать скандалы, чтобы не выпадать из сети. А мы будем продолжать делать свое дело", – отметили в команде Андрея Данилко.