Андрій Бєдняков розповів, що з його родичами з Росії та де вони зараз
Джерело:"Люкс ФМ"
Ведучий Андрій Бєдняков через війну втратив маму, окупанти зруйнували його рідний Маріуполь. На Росії в чоловіка є родичі, однак зараз вони поїхали звідти.
Чимало людей через війну посварилися з родичами з Росії, оскільки ті підтримують політику Путіна. Ведучому Андрію Бєднякову пощастило, адже його рідні свідомі.
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Родичі Бєднякова покинули Росію
Родина Андрія чимало натерпілася від російських окупантів. У Маріуполі тривалий час перебували його мама та сестра. Через постійні обстріли у мами ведучого різко погіршилося здоров'я, врятувати її не вдалося. Рідні Бєднякова, які проживали в Росії, виїхали з країни-агресорки.
Ми спілкуємося. Вони поїхали звідти,
– повідомив Андрій.
Ведучий додав, що в Росії залишаються деякі його друзі, яких він досі може назвати близькими друзями.
Інтерв'ю Андрія Бєднякова: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетник повідомив, що через війну назавжди перестав спілкуватися з хрещеною, яка живе в Росії. Сама жінка родом з Миколаївської області, яка страждає від обстрілів російських військ. Вранці 24 лютого вона надіслала мамі ведучого повідомлення зі словами: "Ну що? Напросилися?! Так вам і треба! Зараз вас виховуватимемо".