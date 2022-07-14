Андрій Бєдняков пообіцяв "дати п**ди" українофобу Лєбєдєву, який приїхав у його Маріуполь

Російський дизайнер, блогер та українофоб Артємій Лєбєдєв приїхав в Україну й зняв нібито "чесний" випуск про окуповані міста. Він припхався і в Маріуполь, де виріс Андрій Бєдняков. Тож зірка пообіцяв начистити йому пику.

Маріуполь – рідне місто Андрія Бєднякова з "Орла і решки". Там померла його мама, звідти ледь вибралася його рідна сестра. Зараз він окупований, і російська орда наводить там свої порядки. Зняти все це на пропагандистський лад приїхав блогер Артємій Лєбєдєв з більш як пів мільйонною аудиторією в інстаграмі.

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Андрій Бєдняков хоче "дати п**ди" путіністу Лєбєдєву

Цей "мандрівник" поїхало в Маріуполь і зняло там "репортаж" "Чесний". Туди ж пускають тільки "чесних" зараз. Спочатку хотів, щоб цьому "мандрівнику" закрили в'їзд у всі країни. Але ні. Нехай їздить. Адже так у мене з'явиться можливість десь зустріти цей "блакитний чуб" і дати йому п**ди,

– написав Андрій Бєдняков.

Скриншот з інстаграм-сторіс Андрія Бєднякова

Де Артємій Лєбєдєв знімав свій брехливий випуск "Честный"

На Артємія Лєбєдєва наклали санкції та заборонили в'їзд в Україну, але він все одно припхався в тимчасово окуповані росією міста – Донецьк, Маріуполь, Енергодар.

Він цинічно знімав зруйнований Драмтеатр, завод "Азовсталь", Запорізьку АЕС і жартував про "маленькі радощі", які робить попри заборони Зеленського. Ба більше, він демонстративно клеїв пропагандистську літеру Z на лобове скло свого авто, аби бути своїм серед окупантів-терористів.