У соціальних мережах почала ширитися публікація, автори якої розкритикували ведучого. У тексті зазначалося, що Бєдняков у 25-му році нібито придбав новий автомобіль Mercedes за 7 мільйонів гривень, та ще й нещодавно отримав державну нагороду від президента.

Крім того, шоумену дорікнули за його висловлювання, у яких він зневажливо коментував дії чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації та перетинають кордон через Тису.

Телеведучий не залишив ці заяви без уваги та опублікував коментар зі спростуванням інформації. Він заперечив заявлену вартість автомобіля та вказав інші деталі покупки, наголошуючи, що машина куплена в кредит на 3 роки.

До****оби) 24 року! ( а купив в 25) В ціні с****іли на майже вдвічі! І пишіть, що в кредит на 3 роки) І найголовніше: цю машину я міг взяти ще в 14 році! Бо почав заробляти ще в Маріуполі) Щастя вам всім,

– емоційно написав Бєдняков.

Проте така відповідь не зупинила обговорення, а навпаки викликала обурення в коментарях. Користувачі масово почали наголошувати, що суспільство турбує не вартість чи марка машини, а позиція ведучого.

Підписники висловили невдоволення тим, що медійні особи, які мають бронювання від мобілізації та дозвіл на виїзд за кордон, дозволяють собі публічно засуджувати інших громадян. Люди підкреслили, що їх цікавить саме питання соціальної справедливості та критеріїв бронювання.

Андрій Бєдняков про покупку нового автомобіля / с\Скриншоти з тредсу

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков також коментував ситуацію щодо мовного скандалу навколо шоу "Орел і Решка".