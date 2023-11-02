Працював на телебаченні 32 роки: помер український телеведучий і актор Анатолій Васянович

Помер телеведучий, диктор, актор та заслужений журналіст України Анатолій Васянович. Йому був 81 рік. Він віддав телебаченню 32 роки.

Помер Анатолій Васянович 1 листопада в німецькому місті Вісбаден. Про це його дружина Зоя розповіла телевізійнику Миколі Канішевському.

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Помер Анатолій Васянович

За словами Канішевського, Васяновича памʼятають як диктора Республіканського телебачення. Також він записував для глядачів ТРК "Київ" 2-хвилинні ролики, у яких навчав правильної української мови.

Такий гарний сонячний ранок приніс сумну новину – пішов із життя Анатолій Семенович Васянович... Із 70-их по 90-ті роки працював під псевдонімом Анатолій Васянюк, оскільки тодішнє керівництво вважало, що його прізвище мало єврейське коріння. Такі були радянські правила,

– пригадав Канішевський.

Ким був Анатолій Васянович: коротко

Він працював актором Київського театру ім. І.Франка, а з 1976 року був диктором інформаційних програм "День за днем", "Новини", "Вісті", "Актуальна камера" на УТ-1.

Також він озвучував дитячу програму "Мультфільм на замовлення", розважальну програму "Пісня скликає друзів".

Васянович він телевізійні концертів. Загалом він працював на УТ-1 та НТКУ 32 роки.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким Анатолія Васяновича.