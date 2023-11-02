Умер Анатолий Васянович 1 ноября в немецком Висбадене. Об этом его жена Зоя рассказала телевизионщику Николаю Канишевскому.

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Умер Анатолий Васянович

По словам Канишевского, Васяновича помнят как диктора Республиканского телевидения. Также он записывал для зрителей ТРК "Киев" 2-минутные ролики, в которых учил правильному украинскому языку.

Такое хорошее солнечное утро принесло печальную новость – ушел из жизни Анатолий Семенович Васянович... С 70-х по 90-е годы работал под псевдонимом Анатолий Васянюк, поскольку тогдашнее руководство считало, что его фамилия имела еврейские корни. Таковы были советские правила,

– вспомнил Канишевский.

Кем был Анатолий Васянович: коротко

Он работал актером Киевского театра им. И.Франко, а с 1976 года был диктором информационных программ "День за днем", "Новости", "Известия", "Актуальная камера" на УТ-1.

Также он озвучивал детскую программу "Мультфильм по заказу", развлекательную программу "Песня созывает друзей".

Васянович он телевизионных концертов. В общей сложности он работал на УТ-1 и НТКУ 32 года.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васяновича.