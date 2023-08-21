Це п**дець, – Анатолій Анатоліч присоромив українців, які розмовляють російською за кордоном

Анатолій Анатоліч з сім'єю виїхав за кордон, щоб провести благодійний захід. Побувавши у Варшаві він звернувся до українців, які виїхали та спілкуються російською.

Ведучий Анатолій Анатоліч після того, як побував в аеропорті у Варшаві, записав відео, в якому звернувся до українців. Він висловився про тих, хто розмовляє російською мовою на людях.

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Анатолій Анатоліч звернувся до українців

Шоумен пояснив, що стикнувся з проблемою у Варшаві. Там майже неможливо визначити, хто з російськомовних людей – українці, а хто громадяни країни-терориста.

Я побув один день у Варшаві й ось що зрозумів. Тут дійсно багато росіян. І проблема в тому, що визначити, українець це чи росіянин, майже неможливо, якщо людина розмовляє російською мовою. Ви можете вдома розмовляти російською, якщо вам так зручно, але якщо ви хочете ідентифікувати себе, що ви українець, єдиний спосіб – це розмовляти українською,

– висловився Анатоліч.

Анатоліч звернувся до українців: відео

Ведучий додав, що його дивують люди, які обирають ідентифікувати себе, як росіяни.

"Я вас дуже прошу – розмовляйте на людях за кордоном українською, не ганьбіться".

Анатоліч додав, що виступає за лагідну українізацію, але ситуація його однаково шокує.

Я руками ногами за лагідну українізацію, але це пиз**ць товаріщі. Реально хр*н зрозумієш, хто де. Дуже прошу тих, хто за кордоном, подумати про те, як вас чують і сприймають навколо.

Анатолій Анатоліч додав, що не хейтить українців

У наступному дописі шоумен зазначив, що його відео – не було виявом ненависті до російськомовних українців, адже і він таким колись був. Та чоловік запропонував спробувати полюбити своє.

"Це було відео навпаки про любов і повагу до свого рідного. Я просто не розумію як можна не користуватися таким унікальним, яскравим і тільки нашим. Це я про мову. А скільки в переході на українську людей чекає приємних сюрпризів, це взагалі щось. Українська як Тихий океан, спробуйте зануритися, і вже не зможете без цього жити".