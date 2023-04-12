Без сивини і болю в очах, – Анатолій Анатоліч зворушив мережу архівним фото з Зеленським

Український ведучий Анатолій Анатоліч поділився архівним фото з нинішнім президентом України. Він згадав час до повномасштабного вторгнення.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч опублікував на особистій сторінці світлину з архіву. На фото він постав з нинішнім президентом Володимиром Зеленським.

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Анатолій Анатоліч поділився кадром з Зеленським

Цю світлину Анатолій Анатоліч зробив у студії ранкового шоу, позуючи за столом у синьому костюмі. Поряд з ним – Володимир Зеленський, одягнений у футболку та джинси, без бороди та втоми в очах.

Що це були за часи? Це взагалі реально таке було, коли без війни і так. І говорили про гумор і про кіно. І без сивини і без болю в очах. Це все з якого життя?

– написав шоумен.



Зеленський та Анатоліч / Фото з інстаграму Анатоліча

У коментарях під архівним фото діляться враженнями та підтримують один одного.

"Усі зараз так дивляться на свої фото з мирного життя. Ніби й не було такого";

"180 тисяч, тільки офіційно знищених російських потвор...і їх тварюк, нічому життя не вчить. І чесно, мені не жалко з їхньої недокраїни нікого, ні старого, ні малого";

"З того життя, де я вірила, що не можуть люди один одному голови відрізати і знімати це. Як спокійно було душі в тих рожевих окулярах";

"Все буде Україна! Миру і перемоги! Слава ЗСУ і Україні!";

"Війна у нас з 2014 року. Те, що люди жили спокійно і ігнорували дійсність не означає, що все було гаразд";

"Які гарні! Миру всім нам і перемоги".

Додамо, що з Володимиром Зеленським ще з юності знайома співачка Alina Pash. У день народження президента вона показувала архівне фото з ним ще з 2010 року.

Тоді Аліна вступала до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. На час екзаменів її з батьками прихистили в себе друзі, а по сусідству тоді жили Зеленські. Щоб відсвяткувати "фарфорове" весілля батьків (20 років), яке припало у той день, зіркову пару з "Кварталу 95" запросили на гостини.