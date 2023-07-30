Картина не для слабкодухих, – Анатолій Анатоліч отримав серйозну травму: в якому стані шоумен

Днями телеведучий Анатолій Анатоліч сильно травмувався. Це трапилось просто на спортивному полі під час гри у футбол.

Шоумен зламав палець на нозі. Про те, як зараз почувається шоумен – читайте далі.

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Анатолій Анатоліч травмував ногу

Шоумен розповів, що під час гри він сильно вдарився. Відтак Анатолічу викликали швидку та відвезли до травмпункту. Там його оглянули лікарі й наклали на ногу гіпс. З'ясувалося, що у ведучого перелом середнього пальця.

Зламав палець на футболі. Картина не для слабкодухих,

– сказав телеведучий.

Зараз шоумен почувається значно краще. Однак він зазначив, що тепер йому знадобиться водій, бо сам не зможу керувати автомобілем.



Анатолій Анатоліч зламав палець на нозі / Скриншот з інстаграм-сторіс

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