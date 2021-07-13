За тиждень до пологів: Анатолій Анатоліч подарував вагітній дружині позашляховик

Український телеведучий Анатолій Анатоліч зовсім скоро стане багатодітним батьком. Приблизно через тиждень у нього народиться син. З цієї нагоди ведучий вирішив подарувати коханій автомобіль.

Успішний український телеведучий Анатолій Анатоліч менш як за тиждень стане батьком втретє. Чоловік вирішив подякувати вагітній дружині за сина, що з'явиться за світ зовсім скоро.

Цікаво Нікіта Добринін подарував Даші Квітковій автомобіль за понад 2 мільйони гривень

Анатолій Анатоліч подарував дружині авто

Телеведучий презентував дружині позашляховик Mercedes-Benz G "Гелендваген" білого кольору. Анатолій Анатоліч опублікував фото з Юлією на тлі автомобіля, яка прикрила рукою обличчя. Схоже, вона справді була приголомшена розкішним подарунком. Додамо, що на сайті дилера зазначена ціна такої автівки, яка стартує від 3 мільйонів 700 тисяч гривень.

Гелендваген, тому що син. А білий, тому, що для моєї Юлі. Ми в пологовий будинок завжди на своїй машині їздимо, цей раз не виняток. Ще тиждень і ми багатодітні батьки,

– написав Анатолій Анатоліч.



Дружина Анатолія Анатоліча біля подарованого авто / Фото з інстаграму ведучого

Юлія Бойко й справді розчулилась до сліз, коли побачила подарунок. Вона зауважила, що готова подарувати коханому ще дітей.

Не знаю, як висловити свої емоції в декількох реченнях. Скажу так: я дуже щаслива від усього, що зараз відбувається в моєму житті: у мене улюблена робота, дві улюблені розумні й красиві дочки, я в чудовому стані – в очікуванні третьої дитини, та ще й сина!

– поділилась дружина ведучого.

"Але всього цього у мене б не було, якби не мій коханий чоловік. Моя опора і підтримка, мій тил. Не знаю, як тобі вдається кожного разу мене дивувати й радувати, але я дуже ціную твої вчинки й надзвичайно вдячна долі за тебе! Я люблю тебе і пишаюся тим, яку міцну сім'ю ми змогли побудувати", – підсумувала Юлія.

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Додамо, що українські зірки часто тішать коханих подарунками за дітей. Нікіта Добринін подарував ще вагітній дружині автомобіль за понад 2 мільйони гривень, який готували на замовлення близько 7 місяців.

Віктор Павлік подякував за сина молодій дружині вже після його народження. Він вручив Катерині Реп'яховій символічну золоту каблучку з фіанітом і зображенням ніжки немовляти.