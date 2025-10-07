Напередодні прем'єри фільму "Батьківські збори", який стане дебютом для Цимбалару в повнометражному кіно, ми поспілкувалися з нею. Тож вдалося дізнатися цікаві подробиці, які розповідаємо далі на Showbiz 24.

Чи вільне серце Анастасії Цимбалару?

У розмові з журналістами Кіно 24 Анастасія не зізналася, чи вільне її серце зараз, але заінтригувала відповіддю.

Серце Анастасії Цимбалару – самодостатнє. Воно завжди захоплене тим, що вона робить, і людьми, з якими вона почуває себе поруч щасливою,

– сказала дівчина.

Акторка зізналась, що зараз не транслює особисте в соцмережах, оскільки її життя й без того проходить у публічному просторі. На сторінку Насті в інстаграмі підписано понад 170 тисяч людей, з якими вона ділиться різним контентом, однак особисте все ж залишає якомога далі від сторонніх очей.

Я для себе чітко розмежовую роботу та особисте. До соціальних мереж теж ставлюсь, як до щоденної праці, бо створення контенту, рекламних інтеграцій вимагає часу та зусиль. Те, що мені по-справжньому близьке та цінне, хочу залишати виключно для себе та проживати щасливі моменти особисто, а не на загал,

– каже Цимбалару.

Щоправда, нещодавно вона опублікувала ролик, в якому постала у весільній сукні. Цимбалару не приховує, що в майбутньому хотіла б весілля.

Я розглядаю подібний сценарій,

– каже Настя.

Як і багато хто, заради кохання Анастасія робила шалені вчинки. Вона повністю присвячувала себе сім'ї, дому, інколи навіть забувала про себе, власні потреби, мрії, амбіції. Акторка сповна віддавала сили та енергію для наповнення та реалізації іншої людини, однак зараз на перше місце ставить все-таки себе, свої почуття та потреби.

