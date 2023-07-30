Заберіть в неї український паспорт, – Приходько розкритикувала повернення Брєжнєвої в Київ

28 липня Віра Брєжнєва, яка до повномасштабного вторгнення якийсь час жила і виступала в Росії, приїхала в Київ. Однак не всі українці позитивно сприйняли повернення співачки. Так, Анастасія Приходько була серед тих, хто засудив Брєжнєву.

Вона опублікувала відео з тіктоку, де Віра з синьо-жовтим прапором в руках заспівала "Любовь спасет мир" на одному зі своїх концертів за кордоном. Вона звинуватила її у подвійних стандартах та закликала забрати у неї український паспорт.

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Приходько розкритикувала Брєжнєву

Співачка обурилась через те, що Брєжнєва розмовляє та співає російською, заявляючи, що є українкою. На її думку, так артистка хоче "всидіти однією дупою на двох стільцях".

Вона виходить в інших країнах і говорить російською, що вона — українка. Що за подвійні стандарти? Однією дупою на двох стільцях? Заберіть у неї український паспорт,

— написала у своїй інстаграм-сторіс співачка.



Анастасія Приходько відреагувала на повернення Віри Брєжнєвої в Україну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, днями Віра Брежнєва показала відео з Києва, де станцювала на вокзалі. Також у сторіс вона виставила фото на тлі будинку з написом: "Що може бути краще, ніж сім'я у 44 мільйони". Співачка приїхала сама, без чоловіка, українського композитора Костянтина Меладзе.

У соцмережах прихильники співачки зраділи її візиту до Києва. Водночас багато українців були здивовані неочікуваним вчинком Віри Бреєжнєвої.

Зазначимо, після початку великої війни виконавиця виїхала в Італію. У березні вона показала, як сортує гуманітарку для України. Сама співачка у соцмережах часто пише українською мовою. У шоубізі стверджують, що Віра Брежнєва допомагає не лише біженцям, а й ЗСУ. Зокрема, Слава Дьомін запевняє, що її благодійність почалася задовго до 24 лютого, просто вона "не любить понтуватися своїми вчинками".

Водночас її чоловік Костянтин Меладзе замовчує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За словами Андрія Данилка, який підтримує зв'язок із продюсером, Меладзе "дуже важко їхав із Росії", а зараз перебуває в Італії.