Позбулася непотрібних людей, – Анастасія Приходько розповіла про позитив у час пандемії

Популярна українська співачка Анастасія Приходько розповіла про те, який позитив вона знайшла у час пандемії коронавірусу. Зірка зізналась, що нарешті зайнялась речами, що відкладала на потім, і позбулася токсичних людей навколо себе.

Відома українська артистка Анастасія Приходько оприлюднила спекотне фото топлес у піджаку. Також вона поділилась рідкісними роздумами з шанувальниками. Зірка зізналась, що для неї пандемія коронавірусу стала не тільки негативним явищем.

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Приходько про позитив пандемії

Знаменитість зізналась, що за минулий важкий рік у неї було достатньо часу, щоб обдумати важливі речі. Адже до карантину вона жила, за словами співачки, у шаленому ритмі, не помічаючи сонце та спів пташок за вікном.

Мені починає подобається сидіти вдома... Звичайно, мене це лякає в собі, бо я думала що не створена для сім'ї, затишку, домашніх справ. Але ні! Створена, ще і як!

– вважає Анастасія.

Приходько зізналась, що раніше вона була переконана, що не вміє розбиратися в справах, пов'язаних із податковою. Однак в час локдауну співачка навчилася розуміти комунальні платежі, хоч взагалі не знала до карантину, що це, і навіщо це знати.

Анастасія Приходько додала, що їй стало цікаво всім цим зайнятися. Зірку дратували всі незакінчені справи, відкладені "на потім". Та зараз вона знайшла у собі сили все це змінити. Також артистка похвалилась важливим досягненням.

Я позбулася величезної кількості непотрібних мені людей! Починаючи від записної книжки, закінчуючи особистим спілкуванням! Просто давно треба було це зробити, але не було часу і здавалося, що не так вже це й важливо. А я хочу сказати, що дуже важливо!

– написала знаменитість.

Анастасія Приходько додала, що непотрібні люди – токсичні, і вони в будь-якому випадку неважливі. Зірка зізналась, що таке правило діє не тільки на людей.

"І так багато в чому, я навела порядок в домі, з переїзду в будинок багато речей не чіпала, викинула все, що тільки можна! Я не люблю, коли лежить "на всякий випадок", знадобиться – піду куплю!" – розповіла співачка.

Зірка додала, що зробила безліч справ: "Загалом мільйон справ зробила за рік, яким я, відверто кажучи, пишаюся! І життя, яке ми створили з чоловіком за рік епідемії, тепер зовсім інше! Ми стали більше поважати один одного, любити, переживати, мріяти, і з кожним днем ​​я хочу все більше і більше проводити час з сім'єю".

Ми стали іншими! Ми стали кращими! Ми стали сильнішими! Всіх зайвих, хто нам заздрив, намагався нас посварити, хто хоч криве слово говорив про мою сім'ю, я прибрала з нашого життя! І все тому що я це стала чути, бачити, помічати! В пандемії є і свої плюси! У мене особисто їх багато!

– підсумувала Анастасія Приходько.