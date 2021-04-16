Alyosha зачарувала веселими фото з прогулянки з дітьми

Популярна українська співачка Alyosha поділилась з прихильниками новими світлинами. Вона показала весняну прогулянку з синами й дочкою і замилувала мережу.

Відома співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) вважається зразковою матусею. Українська зірка чимало часу присвячує 3 дітям – Марії, Роману та Маркові. Однак вона не забуває про своїх підписників, тому часто ділиться з ними моментами зі свого життя.

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Нові фото Alyosha з дітьми

Співачка часто проводить час із дітьми в одному з парків Києва, де сім'я прогулюється та насолоджується свіжим повітрям. Цього разу Alyosha також показала кадри з весняної прогулянки. Вона оприлюднила кумедні фото з синами та донькою.

Знаменитість позувала перед камерою у чорній кофтинці та коричневій шкіряній куртці. Вона розпустила та випрямила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Артистка підкреслила очі стрілками й тушшю та нафарбувала губи рожевою помадою. Повсякденний образ доповнювали сережки-кільця.

Alyosha зробила селфі разом з синами, які корчили різні войовничі гримаси. Зіркова матуся не відставала та підігравала хлопцям. Поряд стояв візочок, у якому спала маленька Марічка.

З цими хлопцями прогулянка ніколи не буває нудною,

– написала артистка під фото.



Alyosha з дітьми / Фото з інстаграму Alyosha



Alyosha з дітьми / Фото з інстаграму Alyosha

У коментарях усі із захопленням відгукуються про сімейні кадри знаменитості: