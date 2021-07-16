Alyosha показала нові зворушливі фото з синами

Українська співачка Alyosha разом із чоловіком Тарасом Тополею та трьома дітьми полетіла на Кіпр. Знаменитість оприлюднила нові фото з двома синами, які встигла зробити в Києві перед відпусткою.

Зіркова матуся майже весь вільний час приділяє дітям. Вона обожнює гратися з ними, разом вивчати щось нове. Також у своєму інстаграмі Alyosha інколи публікує нові сімейні кадри, на яких показує особливі моменти.

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Нові фото Alyosha з синами

Днями виконавиця оприлюднила нові фотографії, де зображена разом із синами – Романом і Марком. Alyosha позувала з хлопцями, сидячи на лавці.

Вона постала перед камерою в чорних джинсових шортах і жовтій кофті, які поєднала з білим взуттям. Волосся зібрала у пучок зверху, залишивши лише декілька локонів, що гарно спадали на обличчя. Повіки Alyosha нафарбувала темними тінями, а губи – насиченою помадою. Серед прикрас її аутфіт довершували сережки та підвіска.

Роман і Марко ніжно тулилися до матусі та мило усміхалися на камеру.



Alyosha з синами / Фото з інстаграму Alyosha

На іншому знімку хлопці разом із мамою прогулювалися. Вони насолоджувалися теплим літнім днем на свіжому повітрі.



Alyosha з синами / Фото з інстаграму Alyosha