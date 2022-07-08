Це я винна, – у яку халепу потрапила Alyosha з дітьми на початку війни, не послухавши Тополю

Українська співачка Alyosha зараз перебуває з дітьми у батьків Тараса Тополі в США. Поки чоловік воює, вона виховує синів сама. Вона розповіла, що чоловік давно готувався до війни, водночас як вона все заперечувала і не хотіла чути.

За словами Alyosha, її коханий до повномасштабного вторгнення Росії готувався заздалегідь. 15 лютого він навіть вступив до київської ТрО, аби стати у разі чого на захист столиці. Якщо артист купував спальники, рюкзаки та інші необхідні речі для ймовірного проживання у підвалі, то Alyosha не була до цього абсолютно готовою.

До слова Alyosha повертається в Україну: "Вже не можу"

"Звісно, Тарас підіймав ці питання. І неодноразово. Але мені це просто не налазило на голову. Живучи в цивілізованому світі в XXI столітті і очікувати такі речі – мені це здавалося якоюсь недоброю вигадкою. А Тарас готувався заздалегідь. Спальники, рюкзаки, все найнеобхідніше у нього було зібране. А я не була готова до цього абсолютно. Не вірила до 5 години ранку 24 лютого. Коли пролунали вибухи, діти почали плакати – я не мала навіть що їм сказати", – поділилась Alyosha.

Вона згадала, як у той момент не усвідомлювала, що відбувається. Їй потрібно було швидко зібрати себе та дітей і вивезти їх у безпечному напрямку. Але цьому завадила її особиста помилка – вона вдосталь не заправила автомобіль, а зранку 24-го це зробити було дуже важко:

На жаль, ми не заправили авто заздалегідь – це я винна. Я не вірила, що таке може статися. Тарас постійно мені казав, щоб я заправляла машину на повну, але, чесно, не вірила, що буде війна. Думала – це ж настільки неадекватно, що цього не може бути. Але, на жаль…



Сім'я Тараса Тополі до повномасштабної війни в Україні / Фото з інстаграму співака

Трьох дітей та саму артистку біля заправки забрав батько Тараса, вони там простояли три години. Було дуже складно, адже діти хотіли їсти, а маленьку донечку потрібно було доглядати. Вони заїхали до будинку свекра, взяли хліба, солоних огірків і відправились у Золочів Львівської області, де живе їхня няня.

"Їхали туди 23 години без жодної зупинки. Приїхали о 3.30 ранку 25 лютого, няня нас прийняла. Речі нам зносило усе село – одяг для дітей, дитячий горщик, коляску, бо ми нічого не взяли. Прожили там два тижні. Думала, трохи побудемо і повернемося додому. Але коли почали бомбити вже й захід України, вирішили їхати у Варшаву. Там ми пробули тиждень, чекаючи, коли за нами з Америки прилетить чоловік мами Тараса. Він нас забрав, і ми полетіли з дітьми в Америку. І ось досі ми з дітьми тут", – підсумувала артистка.