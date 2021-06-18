Alyona Alyona записала трек з російським гуртом "Каста", який виступав в окупованому Криму

Українська реперка Alyona Alyona, яка часто випускає колаборації з популярними артистами, записала пісню з Іваном Дорном і російським гуртом "Каста". Резонанс у мережі це викликало тому, що влітку 2015 року колектив дав концерт в Криму.

У четвер, 17 червня, на ютуб-каналі гурту "Каста" відбулась прем'єра нового треку "Врун-врун". До створення пісні долучились Alyona Alyona та скандальний Іван Дорн, який має неоднозначну позицію щодо збройної агресії Росії проти України.

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Якщо колаборація Дорна з російськими музикантами не дивує нікого, то ім'я реперки в цьому списку викликало обурення мережі. Річ у тому, що наприкінці липня 2015 року гурт "Каста" дав сольний концерт в нічному клубі Beach Club, що в місті Феодосія. Про це свідчить відео на ютуб-каналі оператора Павла Бажова.

Окрім того, що Alyona Alyona співпрацює з російськими артистами, які порушують українське законодавство, її ім'я з'явилося поряд з Рем Діггою. Все тому, що новий трек гурту "Каста" ввійшов до альбому "Чернила осьминога". До нього доклав руку й російський репер, який відкрито підтримує терористів і виступає на Донбасі. Увагу на це звернув блогер Антон Ходза, опублікувавши допис на особистій сторінці у фейсбуці.



Користувачі фейсбуку бурхливо реагують на співпрацю Alyona Alyona з гуртом "Каста":

"Ніби й раніше було зрозуміло, Alyona Alyona раніше з якимось московитом кліп вже знімала";

"Та й не музика то, а гі*но. Що "Каста", що Alyona Alyona, що усі інші";

"Нічого нового";

"Ого, українські музиканти знову тусять з російськими. Оце дивина";

"Ніколи такого не було і от знову".

Каста, Іван Дорн, Alyona Alyona – Врун-врун: дивіться відео онлайн