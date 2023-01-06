Alyona Alyona заявила, що йде з інстаграму: "Хочеться тиші і спокою"

Реперка Alyona Alyona заявила, що хоче ненадовго видалити сторінку в інстаграмі. Зірка поділилась, що їй потрібен відпочинок від соціальних мереж.

Українська виконавиця Alyona Alyona поділилась новиною зі своїми шанувальниками. Зірка зізналась, що потребує відпочинку й детоксу.

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Alyona Alyona видаляє інстаграм

Реперка заявила, що хоче видалити сторінку в інстаграмі, щоб взяти паузу від соціальних мереж на певний час.

На кілька тижнів я хочу видалити інстаграм з телефону і не реагувати на повідомлення, не сидіти у діректі, не проводити якісь години у тіктоці, а просто створювати музику без соцмереж. Хотілося б, звичайно, влаштувати таке на декілька місяців, але це не варіант, оскільки я обрала життя артиста, яке має в собі ведення блогу,

– каже Alyona Alyona.

"Але інколи хочеться тиші і спокою. Я вирішила, що на рік буду брати декілька пауз для себе. Можливо, на місяць для того, щоб перевести дух, відпочити від соцмереж, набратися нових сил і продовжувати вести діалог з підписниками та слухачами".

Знаменитість додала, що вже раніше розповідала про токсичну продуктивність (продуктивність на шкоду самому собі). Для неї вона стосується і соціальних мереж, однак Альоні хочеться бути не токсичною, а випромінювати любов і добро. "Обіцяю, що трохи відпочину, зроблю нову музику і прийду з новими силами розгрібати дірект", – підсумувала артистка.

Alyona Alyona / Фото з інстаграму зірки