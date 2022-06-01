Alyona Alyona вражена, що історія її пісні "Країни дітей" повторилась: Масштаби жахливо виросли

Українська співачка Alyona Alyona торік випустила пісню "Країна дітей", де разом зі Святославом Вакарчуком заспівала про дітей, які змушені були покинути дім через війну. Вона й подумати не могла, що через рік пісня буде настільки актуальною.

Спільну з Вакарчуком композицію артистка випустила 1 червня 2021 року, у Міжнародний день захисту дітей. Рядки про дітей війни вже у 2022 році набули нового, масштабнішого значення.

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Наші слова рівно рік тому: "Серед наших підписників багато дітей з різних регіонів країни, зокрема тих, які вимушені були покинути східну Україну". Ми уявити не можемо, як так всесвіт перевернувся, що пройшов рік і ми пишемо схожий допис, але масштаби цієї жахливої проблеми не зменшились, а тільки виросли. Рік тому ми разом створили пісню-присвяту дітям України, які постраждали внаслідок війни,

– каже артистка.

Сьогодні реперка хоче нагадати про свою композицію також в День захисту дітей.

"Мами, тати, бабусі, дідусі та усі дорослі, хто піклується про дітей, хочемо звернутись до вас. Ми вам безмежно дякуємо. Дякуємо, що ви взяли на себе найскладнішу й найважчу відповідальність. Ви оберігаєте майбутнє ваше і майбутнє всієї країни. Ми вами пишаємось! Закінчуємо допис, як у минулому році і щиро віримо в це: "Впевнені, що незабаром на нас чекає світле майбутнє", – додала Alyona Alyona.

Alyona Alyona і Святослав Вакарчук – Країна дітей: відео онлайн

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День захисту дітей у 2022 році

За даними ювенальних прокурорів, понад 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв – 243, поранених – 446. Найбільше постраждалих діток у Донецькій, Київській та Харківській областях.

У День захисту дітей у Львові провели тиху акцію, де на Площі Ринок розмістили кілька автобусів, у яких вже ніколи не приїдуть до міста на екскурсію маленькі українці.

Про дитинство українців в час війни також згадала перша леді України Олена Зеленська. Вона показала щемливий відеоролик про "вкрадене" дитинство та написала лист для маленьких українців.