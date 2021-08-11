Українська реперка Alyona Alyona взяла участь у дрифт-шоу, через що оскандалилась. Вона вже пояснила, що знімалась у відео до Дня незалежності, та її однаково продовжують критикувати користувачі мережі.

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Alyona Alyona випустила кліп у день, коли знялась у дрифт-шоу

Виконавиця на особистій сторінці в інстаграмі оголосила про те, що випустила кліп на пісню "Заплутались", яку презентувала разом зі співачкою KRUTЬ. За словами Alyona Alyona, цю композицію вона створила кілька років тому, коли тільки переїхала до Києва. Та вона ніяк не могла дописати приспів, тож забула про трек. Але коли почула, як KRUTЬ виконує пісню, то надихнулась.

Після того, як я кинула їй "демку", почула приспів та її красиву частину – куплет – я розплакалася від щастя, від того, що знайшлася та людина, яка відчуває те саме, що відчуваю я, дивиться на музику так, як дивлюсь я,

– написала реперка.

Alyona Alyona випустила також кліп на пісню, де повільно їде разом з KRUTЬ в автомобілі.

Реакція мережі

У коментарях під роликом майже ніхто не звернув уваги на повідомлення про новий кліп від реперки. Користувачі інстаграму тільки пригадують Alyona Alyona скандальну участь у дрифт-шоу на Софійській площі.

"Йди помий площу, тобі це в користь";

"Бери швабру, йти площу мити";

"Розчарування року. Відписка";

"А як площу від шин відмити, можете підказати?";

"Приберіть разом із командою на площі. Бо гадити вміли, а зараз ігнор та відмазки. І кліп не допоможе";

"Рагульство";

"Потрібно змінювати репертуар на шансон. Кажуть, за дрифт можна до 5 років отримати";

"Площу все ж доведеться відмити, бо якось не гарно вийшло. Десь в Італії у вас би й думки не виникло таке зробити, а до своєї країни таке ставлення";

"Іди площу мий. Потім спортом займись, щоб голова ясніша стала. Може потім зрозумієш, яке ж ти посміховисько".

Однак деякі шанувальники виконавиці її підтримали:

"Крута пісня";

"Як же круто вийшло. Супер";

"Шедевр, виходить, що ця пісня склалася, як пазл";

"Побігла слухати всю пісню".

Що відомо про дрифт на Софійській площі