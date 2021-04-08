Alyona Alyona представила новий альбом Galas: пісні, які зачеплять кожного українця

Українська реперка Alyona Alyona 8 квітня випустила довгоочікуваний альбом під назвою Galas. Туди увійшли 15 треків, 11 із яких записані із артистами із різних куточків світу.

У своїх нових треках зірка порушила важливі соціальні теми екології, голоду, бідності, пандемії, внутрішньої сили та гармонії, хейту та стереотипів про жіночу красу, повідомили у пресслужбі артистки. Щодо останньої теми, то цікавість до альбому вона підігрівала провокативними фотопародіями на зірок українського та американського шоу-бізнесів.

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При створенні пісень Alyona Alyona співпрацювала з такими зірками, як:

канадським хіп-хоп артистом Dax;

мексиканською співачкою Yoss Bones;

австралійською зіркою Sexton;

виконавцем з Аргентини ECKO;

інді-зіркою з Ізраїлю Noga Erez;

українським співаком MONATIK;

із популярним німецьким репером Olexesh та іншими.

Я дуже рада, що познайомилася з такою кількістю крутих музикантів і разом нам вдалося створити стільки композицій. Сподіваюся, українцям вони допоможуть розширити свою свідомість, відкрити щось нове, а для інших країн – відкрити Україну,

– розповіла авторка нового альбому Alyona Alyona.

Вона додала, що всі куплети до пісень вона писала українською мовою, оскільки хотіла, щоб весь світ знав про український реп і знав, що він крутий і качає.

"Синдром емігранта"

Окрім альбому Galas, реперка 8 квітня презентувала ще один відеокліп на пісню "Читаю реп", який теж увійшов у платівку. Його Alyona Alyona присвятила усім українським емігрантам, які з різних причин виїхали з України, але люблять її усім серцем. Це вона називає "синдромом емігранта".

"Як їм було на початку, що вони відчували, як приймали не рідний менталітет? Як вчиняти талановитим українцям зараз, коли тут вони оббили всі пороги, але так і не знайшли відгуку до своїх талантів?.. Цим треком я хочу розкрити перші переживання та перші спогади людини, яка любить свою країну до сліз, але так часто буває не вдома", – розповіла Alyona Alyona в описі до свого нового відео в інстаграмі.

Alyona Alyona – Читаю реп: дивитись відео онлайн