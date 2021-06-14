Alyona Alyona – 30 років або "пів життя за плечима": реперка підбила підсумки у день народження

Українській реперці Alyona Alyona 14 червня виповнилось 30 років! Зірка здобула особливу популярність останніми роками і зараз підсумувала те, що їй вдалось добитись у свої 30-ть.

За словами Alyona Alyona, вона досі почувається так, ніби їй 20-ть. Зараз їй бракує слів, аби багато написати у такий важливий день, але "як казав один крутий музикант: "Сльози заважають говорити".

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30 – це такий собі зріз. Ніби пів життя за плечима. Багато де жила, маю багато друзів, маю найрізноманітніший досвід роботи, можу говорити про важливі речі на всю Україну та за її межами, кохана та кохаю, маю крутезну команду і цілий вагон планів на наступні 30 років. Щаслива. Це головне,

– наголосила іменинниця.

Вона додала, що, звісно, щось ще не встигла зробити або їй це не вдалось. До прикладу, схуднути на 29 кілограмів, як вона каже. Але вона переконана, що "хто стукає – тому відчинять, а вона стукає регулярно".

"Всім, хто читає цей пост, я щиро бажаю вірити в себе, любити себе і знати, що у вас все вийде, як вийшло і ще вийде в мене. Люблю людей. Люблю всіх вас. Назавжди ваша, Alyona Alyona", – підсумувала щаслива реперка.

Реакція мережі

Вірні прихильники Alyona Alyona вже засипали її привітаннями та побажали усього найкращого в її ювілейну дату. Своїми словами побажань також поділились зірки Христина Соловій, Андрій Бедняков, MamaRika, Анатолій Анатоліч:

"Ти крута! Мої вітання";

"З днем народження!";

"Вітаю!";

"Будь найщасливіша!";

"Щастя та успіху";

"Мої щирі вітання! Нехай все вдається й надалі";

"З днем народження! Ти чудова! Будь завжди щаслива".