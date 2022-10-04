Були холопами, стали рабами, – Пугачова відповіла росіянам, які засуджують її виїзд в Ізраїль

Співачка Алла Пугачова після чергових нікчемних заяв Путіна покинула Росію. Це викликало хвилю обурення серед її прихильників. З-за кордону артистка звернулася до росіян.

Алла Пугачова рішуче засудила війну. На початку повномасштабного вторгнення вона разом з чоловіком і дітьми виїхала з Росії, потім повернулася, а тепер, схоже, назавжди покинула рідну країну. Російські ЗМІ повідомляють, що Пугачова виставила свій маєток на продаж.

До теми Алла Пугачова з дітьми знову виїхала з Росії

"Були холопами, стали рабами"

На особистій сторінці в інстаграмі Пугачова відповіла тим, хто невдоволений її рішенням виїхати з Росії. Артистка не погоджується з політикою Путіна й не приховує цього. Однак така позиція Алли подобається далеко не всім росіянам.

Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, то це означало б, що я співала та жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зуби. Були холопами, стали рабами,

– написала артистка в інстаграмі.

Підписники активно коментують допис Алли. Чимало людей дякують їй за позицію та підкреслюють, що раді в тому, що не помилилися у виконавиці.

"Яке щастя, що у вас не помилилися мільйони людей! Браво, Алло Борисівно. Дякую за вашу чистоту".

"Чи знала я рік тому, що стоячи аплодуватиму Аллі Пугачовій і зневажатиму Бутусова?"

"Я не прихильник ваших пісень, але я прихильник вас, як людини".

"Я завжди любила та поважала! Продовжую! Нічого не змінилося!"

"Геніальна жінка!"

Та є й ті, хто продовжує критикувати Пугачову.

"Ніяк не заспокоїться. Напевно, сама в шоку з того, як сумно все закінчилося. Як не вистачило розуму та мудрості на старості зберегти повагу до себе. Як довелося бігти з рідного дому".

"Людина співала, співала перед людьми. А виявилося, що перед холопами та рабами. Сумно".

"Пише людина, яка ніколи не поважала свою публіку. Саме холопами вона їх і вважала. А ви, давайте, продовжуйте вихваляти та возвеличувати!"

"Краще б ви мовчки поїхали".

"Та ми й так знали, що ти нас всіх ненавидиш і терпіти не можеш. Всіх тих, на кому ці роки заробляла. Ну хоч вкінці свого шляху сказала всім правду. А з Росії слабо було сказати? Чи здалеку "тявкати" безпечніше?"

Зазначимо, ймовірно, такий допис Пугачової з'явився у відповідь на чергову анонімну образу, адресовану їй на будівлі "Останкіно" у Москві: "Алло, то нах*я ти взагалі приїжджала?".