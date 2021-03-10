У вівторок, 9 березня, знаменита телеведуча Алла Мазур, яка поборола рак, вакцинувалася від коронавірусу індійською вакциною. Власним прикладом зірка прагне довести українцям, що щепитися цим препаратом куди безпечніше, ніж залишатися без вакцинації.

Влада вирішила побороти хвилю недовіри суспільства до індійської вакцини Covishield та закликала публічних людей до вакцинації. Ініціативу підтримала 55-річна ведуча новин Алла Мазур, яка зробила перше щеплення та розповіла про перебіг процедури.

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Алла Мазур вакцинувалася від коронавірусу

Знаменитість зізналась, що їй випадково пощастило вакцинуватися. Ампулу, яка розрахована на десятьох осіб, використали лише для сімох лікарів, тому про залишок вакцини повідомили журналістам. За словами Алли Мазур, вона без вагань погодилась, адже впевнена, що вакцинуватися індійським аналогом схваленої ВООЗ AstraZeneca куди безпечніше, ніж залишатися без щеплення.

Як і обіцяла, зробила перше щеплення вакциною Covishield. Бо є проблема: дика антивакцинаторська хвиля в Україні. Зокрема, проти цієї індійської вакцини. Я переконана: щепитися нею незрівнянно безпечніше, ніж лишитися зараз нещепленим,

– висловилась телеведуча.

Перше щеплення вона отримала у вівторок, 9 березня, у лікарні швидкої допомоги. Зірка запевнила, що лікарка перевірила стан її здоров'я та була уважною до деталей лікування раку. За кілька годин після вакцинації Алла Мазур почувалась добре та повідомила, що другу дозу отримає від 28 днів до 3 місяців. Після цього сімейний лікар видасть довідку про вакцинацію або паспорт щеплення.

"Після щеплення пройшло вже три години. Почуваюсь абсолютно нормально. Кололи в лікарні швидкої допомоги: швидко і організовано. Лікарка уважно розпитувала, коли у мене закінчилась хімія, на якій стадії "піймали" рак, чи були проблеми зі згортанням крові і чим лікуюсь зараз", – розповіла Алла Мазур.

Варто додати, що перед вакцинацією вона радилась з сімейним лікарем, оскільки нещодавно завершила курс хімієтерапії. Медик запевнив ведучу, що в її випадку жодних причин для відмови від вакцинації немає.

Мені сказали: вакцинуватись від ковіду в моєму випадку не просто можна, а треба! Навіть якщо у вас знижений імунітет – вакцина його активує,

– наголосила знаменитість.

Додамо, днями українські зірки та лікарі вакцинувалися у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу", щоб підвищити довіру громадян до індійського препарату. Серед них співачка Руслана Лижичко, ведучий Олександр Педан, ведуча Наталя Мосейчук. Знаменитості поділилися, що після вакцинації почуваються добре, однак відчувають певні зміни в організмі – сонливість та біль в місці щеплення.