Пішов виручати своїх, – Алла Мазур повідомила про загибель близької людини на фронті

Українська ведуча Алла Мазур повідомила про втрату в її родині. Її племінник Олександр загинув на фронті на Луганщині.

Телеведуча Алла Мазур повідомила трагічну новину для її родини. У війні з Росією загинув її племінник Олександр. Він служив у 2 батальйоні 25 бригади ЗСУ.

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Алла Мазур повідомила про втрату

Цей усміхнений воїн з добрим поглядом – наш Саша. Олександр Сірий. Син моєї двоюрідної сестри Гані, мій племінник. 10 квітня Саші виповнилося 32. 16 травня він загинув у бою під Червонопопівкою на Луганщині, захищаючи Україну,

– повідомила ведуча.

Алла Мазур розповіла, що Олександр не був професійним військовим – до вторгнення він виготовляв дахи й зводив будинки. Через російський наступ йому довелося взяти в руки зброю. За словами ведучої, він загинув у бою.

"Двометровий красень, який завжди готовий був кинутися на допомогу… Він пішов виручати своїх і того дня: хоча мав уже йти на ротацію. "Але хлопцям треба помогти", – пояснював сестрі. З того бою він не повернувся. Саша не вважав себе героєм – але для нас він таким є".



Олександр Сірий загинув на фронті / Фото з інстаграму Алли Мазур

Ведуча нагадала, що Саша кинувся на допомогу не тільки побратимам, але й її родині та всій Україні. Т"ому – вклоняюся низько своїй сестричці Гані, що виховала гідного сина, справжнього відважного чоловіка. Обіймаю подумки і поділяю велетенський біль всіх мам, тат, братів і сестер, які не дочекались найрідніших з фронту".

Молюсь, щоб захистило небо наших воїнів, хто залишається під вогнем. І нехай кара Господня наздожене тих російських убивць, хто забрав життя нашого Саші і тисяч його побратимів. Світла памʼять нашим героям! Вірю: разом з нашими Ангелами-охоронцями – на небі і землі – переможемо,

– підсумувала Алла Мазур.



Олександр Сірий загинув на фронті / Фото з інстаграму Алли Мазур