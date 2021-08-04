Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер таємно стали батьками, – ЗМІ

Голлівудське подружжя акторів Алісії Вікандер і Майкла Фассбендрера стало батьками первістка! Молодого татуся з сином папараці зафіксували на зйомках фільму, де грає Алісія Вікандер. Втім, пара не поспішає підтверджувати чутки.

У Голлівуді – поповнення!

Нові кадри з Майклом Фассбендером з'явились в мережі 3 серпня. Подивитись їх ви можете тут. Чоловік у спортивному одязі тримав на руках малюка, якому, схоже, не менше 4 – 6 місяців, оскільки він вже зручно сидів на руці батька.

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Щодо Алісії, то її папараці теж зафіксували у білому халаті без округлого живота, що підтверджує чутки про те, що на руках у Майкла справді був їхній син.

Пара веде закритий від громадськості життя і навіть про вагітність публіка дізналась завдяки фотографіям журналістів, які ті зробили у січні 2021 року. У неї був округлий живіт, який вона приховувала під теплим і зручним одягом.

Що відомо про стосунки Алісії та Майкла