Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер таємно стали батьками, – ЗМІ
Джерело:The Daily Mail
Голлівудське подружжя акторів Алісії Вікандер і Майкла Фассбендрера стало батьками первістка! Молодого татуся з сином папараці зафіксували на зйомках фільму, де грає Алісія Вікандер. Втім, пара не поспішає підтверджувати чутки.
У Голлівуді – поповнення!
Нові кадри з Майклом Фассбендером з'явились в мережі 3 серпня. Подивитись їх ви можете тут. Чоловік у спортивному одязі тримав на руках малюка, якому, схоже, не менше 4 – 6 місяців, оскільки він вже зручно сидів на руці батька.
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Щодо Алісії, то її папараці теж зафіксували у білому халаті без округлого живота, що підтверджує чутки про те, що на руках у Майкла справді був їхній син.
Пара веде закритий від громадськості життя і навіть про вагітність публіка дізналась завдяки фотографіям журналістів, які ті зробили у січні 2021 року. У неї був округлий живіт, який вона приховувала під теплим і зручним одягом.
Що відомо про стосунки Алісії та Майкла
- Пара познайомилась на зйомках відомого романтичного фільму "Світло між океанів" 2016 року, хоча зйомки тривали ще у 2014-му році. Там вони зіграли подружню пару.
- Згодом актори зав'язали роман і перші чутки про стосунки з'явились наприкінці того ж року.
- Але пара через деякий час розсталась, втім, вже у 2016 році вони відновили взаємини. У 2017-му закохані зіграли таємне весілля на Ібіці.
- У 2020 році під час пандемії Алісія завагітніла від чоловіка первістком.