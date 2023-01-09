Аліна Шаманська розлучається з Ханумаком після фото, де він "треться геніталіями" з іншою

Блогерка та ведуча Аліна Шаманська оголосила, що пішла від гумориста Руслана Ханумака. Чутки про їхнє розлучення ходили давно, але останньою краплею стало фото, де актор "треться геніталіями" з іншою блогеркою.

У США Руслан Ханумак виїхав до 24 лютого й до грудня відсиджувався там, бо "не хотів померти". На 11 місяць війни він таки повернувся в Україну. Як з'ясувалося, для того, щоб розлучитися. Він так повеселився на Різдво з блогеркою Анною Алхім, що довів дружину Аліну Шаманську.

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Аліна Шаманська розлучається з Русланом Ханумаком

У мережі з'явилося фото, де Руслан Ханумак та Анна Алхім "труться геніталіями", а в коментарях непристойно поглузували над дружиною коміка. Вона попросила чоловіка поставити юзерів на місце, але той порадив "забити" на хейт.

Коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою в неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися, а тобі відповідають: "Мы выше этого". Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: "Значить це не твій чоловік". Так, це не мій чоловік,

– написала Аліна Шаманська в інстаграмі.

Вона наголосила, що розлучається з Ханумаком не через дану ситуацію. "Це просто феєрична остання крапка", – каже блогерка.

Руслан Ханумак з Анною Алхім / Фото з інстаграму Аліни Шаманської

Аліна Шаманська наперед подякувала за підтримку та додала, що жаліти її не треба, бо після розлучення обов'язково буде щасливою. Вона також не даватиме жодних коментарів з приводу розриву, адже цінує те, що було між ними за 6 років, і не хоче нашкодити плітками сину Артуру.

"На подробиці не чекайте. Я маю високий рівень відповідальності перед своїм сином, я маю людські цінності та повагу до тієї родини, яка в мене була. До останнього не хотіла виносити ані крихти особистого сюди, але вибір зроблено за мене. Якщо мене немає кому захистити у публічній площині, я зроблю це сама", – написала Аліна Шаманська.

У коментарях блогерку підтримали зіркові друзі:

інтерв'юерка Раміна Есхакзай : "Все буде добре";

: "Все буде добре"; акторка Наталка Денисенко : "О Боже, Алінка, у мене шок";

: "О Боже, Алінка, у мене шок"; блогерка Саша Бо : "Аліна, у тебе все буде добре! Повір";

: "Аліна, у тебе все буде добре! Повір"; блогерка Даша Квіткова : "Аліна, це power (сила)";

: "Аліна, це power (сила)"; переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова: "Все буде добре".

Нагадаємо, з Русланом Ханумаком Аліна Шаманська познайомилися на зйомках проєкту "55 на 5", де була ведучою, а він на той час – відомим гумористом після "Ліги сміху". За рік вони одружилися, а згодом блогерка народила сина Артура.