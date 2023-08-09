Вагітність провела у сльозах, – Аліна Шаманська пригадала, як чекала на освідчення від Ханумака

Блогерка Аліна Шаманська пригадала, як чекала на освідчення від Руслана Ханумака. У той період вона була вагітна їхнім первістком.

Блогерка й інфлюенсерка Аліна Шаманська пригадала, як їй освідчився колишній Руслан Ханумак. Це сталося вже тоді, коли дівчина була вагітною.

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Аліна Шаманська про те, як чекала освідчення

Блогерка пригадала, що вже у перші місяці стосунків Руслан Ханумак захотів дітей. Вона погодилась попри те, що на той час пара не була ні заручена, ні одружена.

На другому місяці наших зустрічань він каже: "Ти – жінка моєї мрії! Я хочу від тебе дитину. Я дуже тебе люблю, все, ти на все життя". Я теж тоді хотіла дитину і якось не задумалась про те, що треба якось спочатку отримати пропозицію руки й серця. Я якось повірила йому, що він мене так сильно любить,

– розповіла Аліна.

Аліна Шаманська зізналась, що лиш один раз наважилась сказати Руслану про те, що хоче одружитися. Але тоді його реакція була не надто позитивною.

"Я один раз наважилася йому сказати. Я зайшла з того боку, я сказала: "Ти ж знаєш, що коли народиться дитина, вона буде мати прізвище Шаманська". І він тільки тоді замислився, але сказав: "Не тисни на мене" і пішов. Я тоді плакала. З того часу я зробила висновок, що ми маємо розмовляти з чоловіками й казати їм правду".

Пара заручилась в останні тижні перед народженням дитини: "Пропозицію руки на серця я отримала за два тижні до пологів. З величезним животом, із шаленою невпевненістю в собі. Я всю вагітність провела у сльозах, замучена страшенно".



Аліна Шаманська та Руслан Ханумак з сином / Фото з інстаграму блогерки

Руслан Ханумак й Аліна Шаманська розлучилися

Після 5 років шлюбу Аліна Шаманська оголосила про розлучення на початку січня цього року. Вона розповіла, що останньою краплею стало фото, на якому гуморист "треться геніталіями" з іншою блогеркою Анною Алхім на Різдво.

Новина про це переросла у публічну сварку. Руслан Ханумак у відповідь ексдружині поділився, що нікому не зраджував, а фото з Алхім пояснив як поїздку до друзів.

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак познайомилися на зйомках проєкту, де вона була ведучою, а він на той час – відомим гумористом після "Ліги сміху". Вони одружилися у серпні 2017 року, а у вересні стали батьками сина Артура.