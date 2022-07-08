"Пробирає до кісток": Alina Pash випустила потужну пісню про дітей, яких вбила і скалічила росія
Джерело:ютуб-канал Alina Pash
Alina Pash випустила першу за час війни пісню й кліп на неї – Heaven. Свою ліричну композицію співачка присвятила українським дітям, які щодня страждають через вторгнення росії.
29-річна Alina Pash є авторкою слів пісні Heaven. Вона написала її ще в березні, після бомбардування пологового будинку в Маріуполі.
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Alina Pash презентувала пісню та кліп Heaven
"Те, про що страшно говорити, але мовчати – ще страшніше. Станом на ранок 1 липня 2022 року більше ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. 345 з них – загинули", – йдеться в описі під відео.
Це велике горе та нестерпний біль, які ми, українці, маємо трансформувати в силу та світло заради майбутнього нашої країни та наших дітей,
– наголосила сама Alina Pash.
Кліп на трек Heaven знімали не в Україні, а в Литві – у поселенні Кернаве, середньовічній столиці Литовського князівства. У ньому знялася не лише співачка, а й сім'я з Херсонської області, якій вдалося врятуватися з-під окупації. Відео, в якому постали акторка Вікторію Булітко та комікеса Наталія Гаріпова, зрежисерував Саша Прилуцький.
Alina Pash – Heaven: дивіться відео онлайн
Реакція мережі на пісню та кліп Heaven
- "Дуже сильна робота! Сумний, похмурий та, на жаль, правдивий сюжет! Слава Україні";
- "До мурах, пробирає до кісток. Без сліз неможливо дивитися і слухати! Дуже сильно. Дякую тобі, що твориш і робиш так, як ти вмієш та відчуваєш";
- "Дякую за роботу! Жахливо, коли знімаємо кліпи не про мінливе кохання та зради, а про похорони. Царство небесне кожному";
- "Кліп влучний, немає в мене слів, аби описати правильніше. Дякую за ваше діло";
- "Пісня неймовірно сильна та емоційна";
- "Аліно, це неймовірно! Від вашого виконання крається серце";
- "Я аж просльозився".