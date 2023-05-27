Аліна Байкова у футболці Fuck you Putin відвідала Каннський кінофестиваль: її обступили охоронці

Українська модель Аліна Байкова вирішила привернути увагу світу до війни в Україні під час Каннського кінофестивалю. Для цього дівчина вийшла на червону доріжку у футболці з написом "Fuck you Putin".

На Каннському фестивалі українці намагалися нагадати світу про війну. Зокрема, раніше ми повідомляли, що українська блогерка Ілона Чорнобай вийшла на червону доріжку у жовто-синій сукні, яку публічно облила штучною кров’ю.

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Одяг Аліни Байкової також був у кольорах українського прапора. А коли модель намагалася зняти пальто, аби всі побачити її "звернення" до російського диктатора Владіміра Путіна, її одразу обступили охоронці.



Аліна Байкова прийшла на Каннський кінофестиваль у футболці Fuck you Putin / Фото з її інстаграму

Охоронці заходу змушували українку прикрити напис на футболці, намагалися застібнути її верхній одяг та усіляко затуляли собою дівчину, аби інші гості не бачили цього.

Вони не давали Аліні Байковій вільно пройти доріжкою та позувати перед камерами, через що їй доводилося кілька разів повністю застібати пальто.



Аліна Байкова у футболці Fuck you Putin на Каннському кінофестивалі / Фото з її інстаграму

Попри це, Аліна не полишала спроб донести світові своє послання. Додамо, що перформанс Байкова влаштувала під час прем'єри фільму Кена Лоуча "Старий дуб". А дії охорони повʼязані з тим, що на кінофестивалі заборонили будь-які протести.

В мережі українці відреагували із захопленням:

"Ви – справжня українка!"

"Ви надзвичайно смілива! Дякуємо Вам за вашу підтримку, за ваше нагадування цьому світу, що є імперія зла, яку потрібно знищити!"

"Оточили дівчину, як терориста! Дякую за вашу позицію".

"Смілива та сильна. Дякую за твою вірність. Ти неймовірна".

"Дякую тобі за твою незламну позицію. Ти щира, добра, прекрасна людина. Гідна українка! На таких, як ти, і тримається наша країна!"

"Аліна – приклад для всіх українців, які мешкають за кордоном: смілива, готова боротися за підтримку України завжди".

"Дякую, що зробили це".

До слова, на церемонії відкриття фестивалю 16 травня французька актриса Катрін Денев вшанувала пам'ять жертв війни, прочитавши вірш української поетеси Лесі Українки "Надія".