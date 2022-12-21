Колишній наречений Джей Ло показав нову пасію в інстаграмі: фото з коханою і доньками

Екснаречений Дженніфер Лопес не відстає від своєї колишньої та вже заафішував у мережі нову кохану. Нею стала фітнес-модель і тренерка Жак Кордейро.

Несподіваним сімейним фото колишній спортсмен та бізнесмен опублікував в інстаграмі кілька днів тому. Його він присвятив прийдешньому Різдву. Разом з доньками Наташою та Еллою, а також з коханою Жак у святкових образах Алекс позував поряд з ялинкою.

Читайте також До весілля з Аффлеком: Алекс Родрігес висловився про розрив з Дженніфер Лопес

"Від наших сердець – до ваших. Веселого Різдва", – підписав фото Алекс, додавши теги "Різдво у Нью-Йорку", "Сім'я", "Ігри" та "Радість".

Для спільної сімейної вечері доньки обрали чорні та сяючі сукні з блискітками, натомість спортсменка Жак одягнула атласну жовту сукню, яка підкреслювала її рельєфні форми тіла. Щасливий Родрігес позаду усіх міцно обіймав.



Алекс Родрігес з доньками та новою пасією / Фото з інстаграму Алекса Родрігеса

Про ймовірний роман пари ЗМІ заговорили ще у жовтні. Тоді їх разом побачили на Родео Драйв в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. Вони разом ходили по магазинах та насолоджувались компанією один одного. Інсайдери зазначали, що парі дуже комфортно разом. Жак Кордейро має власну фітнес-програму JacFit, виховує двох дітей, має ступінь магістра в галузі харчування та є дипломованою медсестрою. Після публікації фото Алекса, вони показали відео зі спільного тренування.

До Жак Алекс Родрігес зустрічався 9 місяців із 25-річною Кетрін Паджетт після дев'яти місяців стосунків. Але на початку вересня розірвав з нею стосунки. У 2021 році Родрігес розійшовся зі знаменитою Дженніфер Лопес, яка дуже скоро одружилась з колишнім бойфрендом Беном Аффлеком.

Вони були у стосунках 5 років і навіть після розірвання заручин Алекс з вдячністю висловлювався про колишню кохану й наречену. "Я мав 5 років неймовірного життя та партнерства. За цей час я й доньки багато чому навчилися". Зазначимо, що спортсмена підозрювали у багатьох зрадах, поки він зустрічався з Джей Ло.