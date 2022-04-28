Алан Бадоєв порадив, як перетворитися з "біоробота" на людину і почати жити

Український режисер Алан Бадоєв зізнався, що з початку війни він, як і багато інших, перетворився з людини на "біоробота". Він порадив, як з цим впоратися.

Кінорежисер Алан Бадоєв поділився, як перестати існувати й почати жити на тлі війни. Він зізнався, як сам переживає складний період.

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Як Алан Бадоєв переживає війну

Режисер порівняв теперішній час з емоційними та фізичними тортурами, що дуже сильно виснажує людей. Важко й те, що у стані війни немає правил і впевненості у завтрашньому дні.

З моменту першого вибуху мій організм перетворився на камінь. Тіло згрупувалося та відключило звичні емоції. Спочатку це рятувало, але з кожним новим днем ​​я став усвідомлювати, що відключення торкнулося набагато глибших процесів,

– поділився Алан Бадоєв.

"Війна скасувала мене, як людину, якою я був. Чуттєвість, уміння бачити ясно, знаходити в усьому хороше, а значить і вихід, відгукуватися на емоції та потреби інших людей, зігрівати їх своїм теплом… Все це зникло! Залишився біоробот, що складається зі стресу та бажання вижити. Тверезе мислення було замінено нескінченним потоком щохвилинних новин", – додав він.

Алан Бадоєв зауважив, що відчуває почуття провини за кожного загиблого: "Неможливо вибачити собі посмішку, адже саме в цей момент десь зовсім близько війна вбиває ще одну людину, когось ґвалтують, чия дитина залишається сиротою. Бетонна плита так сильно тисне на серце, що воно перестає реагувати та відчувати".

Що радить Бадоєв

Чоловік поділився, що якщо він живе – треба продовжувати жити.

Що робити? По-перше, де б ви не згадали, що кожен день – це і є день вашого життя. Не дозволяйте його вкрасти у вас. Згадайте, хто ви, у чому ваша сила та починайте її застосовувати,

– порадив Алан.

Бадоєв додав, що не біде, якщо хтось не може працювати так, як раніше. У такому разі треба знайти нову форму своїх сил і таланту, оскільки робота – надважливо для перемоги.

"По-друге, самовдосконалюйтесь: вивчайте нові мови, дивіться чи читайте семінари, збирайте себе нового кожну вільну хвилину. Ми обов'язково переможемо, і ви маєте бути готові до нового життя. Не склеюйте уламки старого себе, придумайте нове і зберіть цей пазл", – зазначив режисер.

Алан Бадоєв також закликав якнайменше сидіти у соціальних мережах: "Ідіть із соціальних мереж! Щоб знати, що відбувається, достатньо переглянути промову нашого президента. У ній головне – нас неможливо зламати! Пам'ятайте, ваше життя – це життя нашої країни, нашої армії, нашої спадщини. Ми переможемо, але треба спочатку перемогти себе і жити!" – підсумував він.