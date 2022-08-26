"У саме серце": Алан Бадоєв показав неймовірну вишивку покійної матері, яку зберіг з собою

Український кліпмейкер Алан Бадоєв зворушив мережу новим фото. Він показав вишиті картини покійної матері.

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв втратив маму близько 3 місяців тому. Він поділився, що Антоніна була вправною рукодільницею та вишивала картини.

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Алан Бадоєв показав мамину вишивку

Кліпмейкер опублікував на особистій сторінці красиву світлину, на якій показав вишиті картини покійної мами – там були зображені і різноманітні квіти, і лебеді. Схоже, що Алан повісив вироби неньки над робочим столом, де він зазвичай працює.

Відтепер мамина вишивка завжди буде зі мною. В ній дуже багато любові, енергії надхнення та безсонних ночей,

– поділився режисер.



Вишивка матері Бадоєва / Фото з інстаграму режисера

Шанувальників дуже розчулило фото Алана Бадоєва. В коментарях зізнаються, що такий вчинок режисера – вартий поваги і дуже зворушливий:

"У саме серце";

"Алане, до сліз";

"Краса";

"Талановита матуся і талановитий Алан";

"Боже, як прекрасно";

"Яка краса! Неймовірно";

"Як же це красиво і зворушливо";

"Яка краса, майстриня вишивки".

Зауважимо, Алан Бадоєв розповідав, що зміг бути з мамою Антоніною в її останні дні. Втім, її смерть – важкий досвід для режисера. Чоловік зізнавався, що, напевне, ще не усвідомив, що матері не стало.

"Не можу зрозуміти, як люди старіють. Сильно запам'ятав її руки. Навіть наприкінці шляху вони залишилися найніжнішими, таких більше немає в жодної жінки з тих, котрих я знаю".