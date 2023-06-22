Мене це бісить, – зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова про сварки з чоловіком-росіянином через війну

Акторка Катерина Кузнєцова перебуває у цивільному шлюбі з чоловіком-росіянином. Пара часто свариться через різні позиції щодо війни.

Українська акторка Катерина Кузнєцова, відома за роллю в серіалі "Кухня", живе у цивільному шлюбі з росіянином, бізнесменом Максимом.

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Катерина Кузнєцова про сварки з коханим

Актриса зізналась, що не вірить у "хороших росіян" та хоче помсти. Через різні позиції вона часто свариться з чоловіком.

У нас сварки з ним бувають через це. У нас навіть зараз відбуваються сутички через те, що в нього там є якісь друзі. І він каже: "Ой, там той поїхав туди". А я кажу: "Ну зрозуміло, зараз там буде відсиджуватися. Всі хочуть змінити режим, але десь спостерігати зі сторони". Мене це бісить, і ми з ним починаємо через це сваритися.



Катерина з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Утім пара завжди знаходить спільну мову. "Він завжди перепрошує і каже, що мене розуміє", – поділилась Катерина.

Інтерв'ю з Катериною Кузнєцовою: дивіться відео онлайн

"Він від 2017 року був шокований всім тим, що відбувається там. Якби я не сказала, що в мене робота, ми б, напевно, там і не жили. Але у мене була робота, контракти і я хотіла бути реалізованою", – згадала Кузнєцова минуле в Росії.