48-річна акторка Гіларі Свонк вагітна двійнею

Голлівудська акторка Гіларі Свонк повідомила радісну новину в ефірі програми Good Morning America. 48-річна зірка мріяла про вагітність і тепер ця мрія здійсниться.

Гіларі зараз неймовірно щаслива, адже вона не просто вагітна, а вагітна двійнею. На обличчі майбутньої матусі сяє усмішка.

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Це те, чого я давно хотіла, і моя наступна мета – стати мамою. І не одного, а двох. Я не можу в це повірити,

– поділилася акторка.

Також Гіларі опублікувала зворушливе відео на особистій сторінці в інстаграмі. Вона постала перед камерою у красивій сукні, яка підкреслила вагітний животик.

"Незабаром", – написала щаслива матуся під роликом.

Що відомо про Гіларі Свонк

Гіларі Свонк є популярною американською акторкою, лауреаткою премій "Оскар" і "Золотий глобус". Також у неї є зірка на голлівудській Алеї слави.

У 2018 році актриса таємно вийшла заміж за американського бізнесмена Філіпа Шнайдера. Тепер закохані готуються вперше стати батьками.

Зазначимо, 6 жовтня відбудеться прем'єра серіалу "Щоденна Аляска", де Свонк зіграла головну роль.

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