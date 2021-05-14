Актора з "Фантастичних звірів" засудили за зґвалтування до 3 років ув'язнення

Шотландський актор, зірка фільмів "Фантастичні звірі" Кевін Гатрі звинувачений у сексуальному насиллі. Внаслідок цього Гатрі повинен відбути тюремне ув'язнення терміном у 3 роки.

Актор Кевін Гатрі найбільш відомий за роллю чарівника Абернаті у фільмах "Фантастичні звірі", зіграв також у стрічках "Дюнкерк" і "Сонце на Лейті". Його звинуватила у зґвалтуванні мешканка Глазго.

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Кевін Гатрі засуджений за зґвалтування

Відомо, що насильство відбулося у ніч з 30 вересня на 1 жовтня 2017 року в Глазго. Тоді Кевін Гатрі відпочивав у барі разом з його другом, актором Скоттом Рідом та спільною знайомою.

У 29-річної дівчини погіршилося самопочуття в таксі, тому її відвезли додому до Ріда. Господар помешкання подзвонив до швидкої допомоги, натомість Кевін залишився разом з дівчиною, щоб нібито доглянути її.

Рід не був присутній з актором та дівчиною, а тому між ними стався статевий контакт. Дівчина зізналась у суді, що запам'ятала, як її роздягали й торкались. Однак вона наголосила, що "не усвідомлювала, що відбувається".

Розслідування тривало 4 дні. Кевін Гатрі заперечував звинувачення й заявляв, що просто допомагав дівчині. Та на її спідній білизні знайшли ДНК актора, а тому його засудили й внесли до реєстру осіб, які вчинили злочин на сексуальному грунті.

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