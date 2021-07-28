На 50 році життя актор Вентворт Міллер дізнався, що в нього – аутизм
Джерело:інстаграм Вентворта Міллера
Зірка серіалу "Втеча з в'язниці" Вентворт Міллер у своєму інстаграмі поділився, що рік тому дізнався про свій діагноз – аутизм. За його словами, це стало "шоком, але не несподіванкою".
49-річний Міллер поділився, що лікарі поставили йому діагноз минулої осені. Цьому передувала самодіагностика, а потім був "неофіційний діагноз". Він переконаний, що можливість дізнатись діагноз – це привілей, доступний не всім.
Варто знати Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Що таке аутизм?Це особливості психічного розвитку дитини, а в майбутньому – дорослого, які проявляються у порушенні мовлення і соціальної комунікації. Це також порушення емоційного інтелекту. Види вирізняються за тим, настільки людина адаптована в соціумі і може справлятися зі своїми функціями як соціального члена суспільства. Є близько 20 видів аутизму.
"Це був довгий та неідеальний процес, який потребував змін та оновлень. Я чоловік середнього віку. Мені не п'ять років. Я можу спокійно визнати, що діагностика – привілей, яким не всі користуються… Я недостатньо знаю про аутизм… Зараз моя робота полягає в тому, щоб більше зрозуміти. Поглянути на п'ять десятиліть життєвого досвіду під новим кутом", – написав чоловік у мережі.
Вентворт Міллер додав, що не хоче нашкодити спільноті людей з аутизмом, а лише заявити, що він є і був її частиною, не знаючи про це. Чоловік додав, що не став би нічого змінювати, тому що це центральна частина його і всього, чого він досяг.
У мережі він опублікував повністю біле тло, де залишив своє зізнання. Що цікаво, він видалив усі свої дописи в інстаграмі, залишивши лише нову публікацію, а також відеоуривок балету. В описі біографії сторінки чоловік сміливо зазначив, що має аутизм та нейродегенеративне захворювання, яке часто призводить до різних неврологічних симптомів: деменції і порушення рухів.
Реакція мережі
Фанати підтримали кіноактора та побажали йому сил:
- "Спасибі тобі за це. Мені поставили діагноз аутизм e 30 років, і це був дійсно особливий подарунок. Ваше зізнання про це так втішає";
- "Вентворт, ви продовжуєте дивувати мене своєю чесністю і вразливістю на своєму життєвому шляху. Ви – дар цьому Всесвіту, і знайте, що вас підтримують і люблять на будь-якому шлях. Просто знайте, що ми вас підтримаємо і відсвяткуємо те, ким ви є зараз, і в майбутні тижні, місяці і роки. Я знаю, що для мене старіння – це еволюція. Надсилаю вам обійми підтримки";
- "Залишайся сильним, братан!";
- "Довгий, недосконалий процес, що вимагає оновлення ... Я це відчув. Коли мені, нарешті, поставили діагноз "шизофренія", я не відчув полегшення, але не було ні шоку, ні подиву, оскільки, вважаю, я знав про це досить давно. Я плакав, як би нерозумно це не звучало, але на цей раз це було не від болю. Я плакав, бо відчув, що нарешті це слово, яким би воно не було. Довгий час мене звинувачували в багатьох недоліках: театральності, дурості, божевіллі. Мені казали, що я ненормальний, що я був менш розумним, ніж інші діти, хоча мене зараховували до категорії "обдарованої дитини", тому що я не міг справлятися з емоціями і людьми так само, як інші… Я намагаюся не сумувати. Я спробую";
- "Спасибі, що поділились з нами цим дуже особистим діагнозом, Вентворт. Бажаю вам всього найкращого. Без сумніву, ви наш подарунок";
- "Ви моє натхнення".