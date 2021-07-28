На 50 році життя актор Вентворт Міллер дізнався, що в нього – аутизм

Зірка серіалу "Втеча з в'язниці" Вентворт Міллер у своєму інстаграмі поділився, що рік тому дізнався про свій діагноз – аутизм. За його словами, це стало "шоком, але не несподіванкою".

49-річний Міллер поділився, що лікарі поставили йому діагноз минулої осені. Цьому передувала самодіагностика, а потім був "неофіційний діагноз". Він переконаний, що можливість дізнатись діагноз – це привілей, доступний не всім.

Варто знати Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві

Що таке аутизм? Це особливості психічного розвитку дитини, а в майбутньому – дорослого, які проявляються у порушенні мовлення і соціальної комунікації. Це також порушення емоційного інтелекту. Види вирізняються за тим, настільки людина адаптована в соціумі і може справлятися зі своїми функціями як соціального члена суспільства. Є близько 20 видів аутизму.

"Це був довгий та неідеальний процес, який потребував змін та оновлень. Я чоловік середнього віку. Мені не п'ять років. Я можу спокійно визнати, що діагностика – привілей, яким не всі користуються… Я недостатньо знаю про аутизм… Зараз моя робота полягає в тому, щоб більше зрозуміти. Поглянути на п'ять десятиліть життєвого досвіду під новим кутом", – написав чоловік у мережі.

Вентворт Міллер додав, що не хоче нашкодити спільноті людей з аутизмом, а лише заявити, що він є і був її частиною, не знаючи про це. Чоловік додав, що не став би нічого змінювати, тому що це центральна частина його і всього, чого він досяг.

У мережі він опублікував повністю біле тло, де залишив своє зізнання. Що цікаво, він видалив усі свої дописи в інстаграмі, залишивши лише нову публікацію, а також відеоуривок балету. В описі біографії сторінки чоловік сміливо зазначив, що має аутизм та нейродегенеративне захворювання, яке часто призводить до різних неврологічних симптомів: деменції і порушення рухів.

Реакція мережі

Фанати підтримали кіноактора та побажали йому сил: